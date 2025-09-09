Repescagem da Copa do Mundo 2026: Venezuela ou Bolívia? Veja formato e seleções classificadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, 22 países disputarão a Repescagem, sendo divididas em "europeia" e "mundial", para definir últimas seis vagas na Copa do Mundo

As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 chegam ao fim nesta terça-feira (9) e resta apenas a definição de uma vaga na repescagem, que será disputada em março do próximo ano em país neutro já com o sorteio realizado.

Na disputa por esta vaga estão Venezuela e Bolívia, respectivamente 7ª e 8ª colocada na classificação.

A vantagem para esta última rodada é venezuelana, que nunca disputou uma Copa do Mundo.

Com 18 pontos, depende apenas de si mesma para garantir a vaga, se vencer a Colômbia, em Maturín, estará classificada independente do resultado da Bolívia, que enfrenta a Seleção Brasileira em El Alto.

Para manter vivo o sonho de voltar à Copa depois de 32 anos, os bolivianos precisam vencer o Brasil e contar com um empate ou derrota da Venezuela.

Se no mínimo empatarem com o Brasil, estarão eliminados, já que somente uma derrota venezuelana por 14 gols faria a Bolívia ultrapassá-los no saldo de gols em caso de empate.

Repescagem da Copa do Mundo 2026

A Repescagem da Copa do Mundo 2026 acontecerá em "duas frentes", ambas em março. A primeira é reservada exclusivamente para seleções europeias.

Além das 12 seleções classificadas diretamente, outras 16 disputarão quatro vagas na Repescagem.

Serão elas as 12 seleções que terminarem em 2° lugar nos grupos mais quatro seleções melhores classificadas na Nations League que terminaram em 3° ou menos.

Elas serão divididas em quatro "mini-torneios" de quatro seleções com semifinal e Final, definidas por sorteio e com potes baseados no Ranking da Fifa. Os "campeões" de cada chave se classificam para a Copa do Mundo.

A segunda é continental, que será disputada por seis seleções sendo:

Uma sul-americana (Venezuela ou Bolívia)

Uma da Oceania (Nova Caledônia)

Uma da Ásia

Uma da África

Duas da América do Norte/Central

Aqui, as seleções serão divididas em duas chaves.

As duas seleções melhor colocadas no Ranking da Fifa estarão direto na Final, enquanto que as outras quatro se enfrentam, com confrontos definidos por sorteio, na semifinal.

As duas "campeãs" de cada chave garantem vaga na Copa do Mundo 2026.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026

Ao todo, 18 seleções estão classificadas.

Países sede : Estados Unidos, Canadá e México



América do Sul: Brasil, Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai



Ásia: Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão, Arábia Saudita e Jordânia



Oceania: Nova Zelândia e Austrália*



Europa: Sem seleções classificadas até o momento



Américas do Norte/Central: Sem seleções classificadas até o momento



África: Marrocos e Tunísia

Repescagem: Nova Caledônia (Oceania) e Venezuela ou Bolívia (América do Sul)

*A Austrália disputa as eliminatórias asiáticas, mas geograficamente pertence à Oceania