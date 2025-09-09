Com derrota para a Bolívia, Brasil termina com pior participação na história das Eliminatórias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No formato antigo, a Seleção Brasileira não teria conquistado a vaga direta e teria que disputar a Repescagem pela primeira vez na história

Com a com derrota por 1 x 0 contra a Bolívia, chega ao fim as Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026 e, com ela, a pior campanha da história da Seleção Brasileira na competição.

Com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o Brasil termina na 5ª colocação com 51,8% de aproveitamento atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai e a mesma pontuação do Paraguai, 6° colocado.

No formato antigo com 32 seleções e, portanto, apenas quatro vagas diretas, a Seleção Brasileira disputaria a Repescagem pela primeira vez em sua história.

Em contrapartida, as duas piores campanhas antes dessa foram justamente nas Eliminatórias das Copas de 2002 e 1994, onde o Brasil conquistou, respectivamente, o Penta e o Tetra.

Em 1994, o Brasil fez 12 pontos em oito jogos, um aproveitamento de 50% ainda no formato antigo com dois grupos de cinco ao invés do grupo único de 10 seleções, terminando no 1° lugar geral.

Em 2002, já com o formato atual, mas com apenas quatro vagas diretas, o Brasil terminou em 3° lugar com 30 pontos em 18 jogos, um aproveitamento de 55,5%.

Classificação final das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul