Com derrota para a Bolívia, Brasil termina com pior participação na história das Eliminatórias
No formato antigo, a Seleção Brasileira não teria conquistado a vaga direta e teria que disputar a Repescagem pela primeira vez na história
Com a com derrota por 1 x 0 contra a Bolívia, chega ao fim as Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026 e, com ela, a pior campanha da história da Seleção Brasileira na competição.
Com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o Brasil termina na 5ª colocação com 51,8% de aproveitamento atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai e a mesma pontuação do Paraguai, 6° colocado.
No formato antigo com 32 seleções e, portanto, apenas quatro vagas diretas, a Seleção Brasileira disputaria a Repescagem pela primeira vez em sua história.
Em contrapartida, as duas piores campanhas antes dessa foram justamente nas Eliminatórias das Copas de 2002 e 1994, onde o Brasil conquistou, respectivamente, o Penta e o Tetra.
Em 1994, o Brasil fez 12 pontos em oito jogos, um aproveitamento de 50% ainda no formato antigo com dois grupos de cinco ao invés do grupo único de 10 seleções, terminando no 1° lugar geral.
Em 2002, já com o formato atual, mas com apenas quatro vagas diretas, o Brasil terminou em 3° lugar com 30 pontos em 18 jogos, um aproveitamento de 55,5%.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Classificação final das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul
|Pos
|Time
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Argentina
|38
|18
|12
|2
|4
|31
|10
|21
|2
|Equador
|29
|18
|8
|8
|2
|14
|5
|9
|3
|Colômbia
|28
|18
|7
|7
|4
|28
|18
|10
|4
|Uruguai
|28
|18
|7
|7
|4
|22
|12
|10
|5
|Brasil
|28
|18
|8
|4
|6
|24
|17
|7
|6
|Paraguai
|28
|18
|7
|7
|4
|14
|10
|4
|7
|Bolívia
|20
|18
|6
|2
|10
|17
|35
|-18
|8
|Venezuela
|18
|18
|4
|6
|8
|18
|28
|-10
|9
|Peru
|12
|18
|2
|6
|10
|6
|21
|-15
|10
|Chile
|11
|18
|2
|5
|11
|9
|27
|-18