Com derrota para a Bolívia, Brasil termina com pior participação na história das Eliminatórias

No formato antigo, a Seleção Brasileira não teria conquistado a vaga direta e teria que disputar a Repescagem pela primeira vez na história

Por Victor Peixoto Publicado em 09/09/2025 às 23:02
Brasil perde por 1 x 0 para a Bolívia na última rodada das Eliminatórias - @rafaelribeirorio I CBF

Com a com derrota por 1 x 0 contra a Bolívia, chega ao fim as Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026 e, com ela, a pior campanha da história da Seleção Brasileira na competição.

Com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o Brasil termina na 5ª colocação com 51,8% de aproveitamento atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai e a mesma pontuação do Paraguai, 6° colocado.

No formato antigo com 32 seleções e, portanto, apenas quatro vagas diretas, a Seleção Brasileira disputaria a Repescagem pela primeira vez em sua história.

Em contrapartida, as duas piores campanhas antes dessa foram justamente nas Eliminatórias das Copas de 20021994, onde o Brasil conquistou, respectivamente, o Penta e o Tetra.

Em 1994, o Brasil fez 12 pontos em oito jogos, um aproveitamento de 50% ainda no formato antigo com dois grupos de cinco ao invés do grupo único de 10 seleções, terminando no 1° lugar geral.

Em 2002, já com o formato atual, mas com apenas quatro vagas diretas, o Brasil terminou em 3° lugar com 30 pontos em 18 jogos, um aproveitamento de 55,5%.

Classificação final das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul

Pos Time Pts PJ VIT E DER GM GC SG
1 Argentina 38 18 12 2 4 31 10 21
2 Equador 29 18 8 8 2 14 5 9
3 Colômbia 28 18 7 7 4 28 18 10
4 Uruguai 28 18 7 7 4 22 12 10
5 Brasil 28 18 8 4 6 24 17 7
6 Paraguai 28 18 7 7 4 14 10 4
7 Bolívia 20 18 6 2 10 17 35 -18
8 Venezuela 18 18 4 6 8 18 28 -10
9 Peru 12 18 2 6 10 6 21 -15
10 Chile 11 18 2 5 11 9 27 -18

