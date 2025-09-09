Transmissão Bolívia x Brasil ao vivo online grátis e com imagens: veja onde assistir e resultado em tempo real
A Seleção Boliviana quer vencer a Seleção Brasileira para garantir vaga na respecagem e sonhar com a Copa do Mundo depois de mais de 30 anos
O Brasil visita a Bolívia nesta terça-feira (09/09), pela 18ª e última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, às 20h30 (horário de Brasília), em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.
A partida tem grande importância para os bolivianos, que não disputam o Mundial de 1994. Se vencerem a Seleção Brasileira e a Venezuela tropeçar diante da Colômbia, garantem vaga na repescagem.
Para os comandandos de Carlo Ancelotti, que vêm de vitória fácil sobre o Chile por 3 a 0, no Maracanã, o duelo serve apenas para que o treinador italiano possa testar novos jogadores entre os titulares.
- 2° Brasil - 28 pontos
- 8° Bolívia - 17 pontos.
Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Estêvão e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.
Luiz Henrique, Raphinha e Bruno Guimarães em jogo da Seleção Brasileira
Onde assistir Bolívia x Brasil ao vivo online?
Os brasileiros possuem duas opções de transmissão ao vivo e gratuita na internet. É possível ter acesso às imagens através do Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo, e no YouTube da GeTV.
Resultado do jogo Bolívia x Brasil em tempo real
No vídeo abaixo, você acompanha o resultado em tempo real. Vale lembrar que a Rádio Jornal também transmite o confronto de graça. Os craques do Escrete de Ouro trazem cobertura completa.