Copa do Mundo 2026: confira os prováveis horários dos jogos no Brasil

O Mundial do próximo ano será histórico: pela primeira vez, a competição terá 48 seleções, aumentando tanto o número de jogos quanto a duração da Copa

Falta menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, terá início em junho.

Será a primeira edição com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa. A seleção brasileira já está garantida na competição, e diversas equipes já se classificaram, aguardando apenas a definição de todos os países participantes.

Horários dos jogos

Com base nos horários do Mundial de Clubes de 2025, a FIFA prevê que os jogos da Copa do Mundo terão a seguinte programação:

A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com início às 15h (horário de Brasília).

Os jogos da primeira e segunda e terceira rodadas da fase de grupos terão início em quatro horários: 13h, 16h, 19h e 22h (horário de Brasília).

A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026, com início às 16h (horário de Brasília).

Mudanças na Copa do Mundo

O formato da competição seguirá a linha das últimas edições, mas com uma fase a mais no mata-mata. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos. Os dois melhores de cada grupo, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançarão para a fase eliminatória.

Dessa forma, o torneio terá um aumento significativo: de 64 para 104 jogos, e a duração passará de cerca de 30 dias para 38 dias.

Além disso, o número de estádios utilizados também crescerá. Em 2022, no Catar, a Copa do Mundo contou com oito locais de jogos. Em 2026, serão 16 estádios: 11 nos Estados Unidos, três no México e dois no Canadá.