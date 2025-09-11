Copa do Mundo 2026: confira os prováveis horários dos jogos no Brasil
O Mundial do próximo ano será histórico: pela primeira vez, a competição terá 48 seleções, aumentando tanto o número de jogos quanto a duração da Copa
Falta menos de um ano para a abertura da Copa do Mundo de 2026. O torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, terá início em junho.
Será a primeira edição com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa. A seleção brasileira já está garantida na competição, e diversas equipes já se classificaram, aguardando apenas a definição de todos os países participantes.
Horários dos jogos
Com base nos horários do Mundial de Clubes de 2025, a FIFA prevê que os jogos da Copa do Mundo terão a seguinte programação:
A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com início às 15h (horário de Brasília).
Os jogos da primeira e segunda e terceira rodadas da fase de grupos terão início em quatro horários: 13h, 16h, 19h e 22h (horário de Brasília).
A grande final acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026, com início às 16h (horário de Brasília).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mudanças na Copa do Mundo
O formato da competição seguirá a linha das últimas edições, mas com uma fase a mais no mata-mata. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos. Os dois melhores de cada grupo, junto com os oito melhores terceiros colocados, avançarão para a fase eliminatória.
Dessa forma, o torneio terá um aumento significativo: de 64 para 104 jogos, e a duração passará de cerca de 30 dias para 38 dias.
Além disso, o número de estádios utilizados também crescerá. Em 2022, no Catar, a Copa do Mundo contou com oito locais de jogos. Em 2026, serão 16 estádios: 11 nos Estados Unidos, três no México e dois no Canadá.