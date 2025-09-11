SBT dá rasteira na Record e transmitirá Copa do Mundo de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT conquistou uma rara vitória sobre a Record e faturou a transmissão da Copa do Mundo de 2026, que acontece entre os meses de Junho e Julho do próximo ano, no México, Canadá e Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

Segundo a reportagem, para que o anúncio oficial do acordo seja feito, só falta um acerto do SBT coma LiveMode, detentora dos direitos de transmissão da maior competição de futebol do mundo, que pela primeira vez reunirá 48 seleções.

A expectativa é que o acordo entre as duas empresas seja concluído nas próximas horas e que o SBT faça o anúncio oficial da transmissão da Copa do Mundo até o final da semana.

O pacote adquirido pelo SBT é idêntico aos jogos que serão transmitidos pela TV Globo em TV aberta. A emissora de Silvio Santos tem direito a transmitir 52 partidas, incluindo os jogos da Seleção Brasileira e duelos decisivos pela competição.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br