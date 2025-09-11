SBT dá rasteira na Record e transmitirá Copa do Mundo de 2026
O SBT conquistou uma rara vitória sobre a Record e faturou a transmissão da Copa do Mundo de 2026, que acontece entre os meses de Junho e Julho do próximo ano, no México, Canadá e Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.
Segundo a reportagem, para que o anúncio oficial do acordo seja feito, só falta um acerto do SBT coma LiveMode, detentora dos direitos de transmissão da maior competição de futebol do mundo, que pela primeira vez reunirá 48 seleções.
A expectativa é que o acordo entre as duas empresas seja concluído nas próximas horas e que o SBT faça o anúncio oficial da transmissão da Copa do Mundo até o final da semana.
O pacote adquirido pelo SBT é idêntico aos jogos que serão transmitidos pela TV Globo em TV aberta. A emissora de Silvio Santos tem direito a transmitir 52 partidas, incluindo os jogos da Seleção Brasileira e duelos decisivos pela competição.
