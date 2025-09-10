SBT prepara a volta de programa clássico apresentado por Gugu
O SBT tem tentado reencontrar seu público perdido nos últimos anos, e vem apostando na releitura de alguns programas que já fizeram sucesso na programação do canal. Desta vez, a emissora prepara a volta do Viva a Noite, clássico programa de auditória, que marcou época nas décadas de 1980 e 1990.
De acordo com informações do site TV Pop, a nova versão da atração deve ocupar as noites de sexta-feira, na faixa hoje destinada à Tela de Sucessos.
A reportagem ainda contou que o SBT trabalha com dois nomes para assumir o programa: Luís Ricardo, que é bastante conhecido por sua atuação nos programas do Baú da Felicidade e João Augusto Liberato, o filho de Gugu Liberato, que comandou o programa no canal.
Apesar de toda a repercussão em torno da volta do formato, o Viva a Noite ainda não tem data de estreia na programação do SBT, e ainda depende de aprovação do setor comercial para sair do papel.
