A Caverna Encantada afunda audiência do SBT em seu último capítulo; veja os números

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 9:04
Depois de mudar de horário três vezes ao longo da exibição e colocar o SBT em quarto lugar de audiência, A Caverna Encantada chegou ao fim na sexta-feira (5), provocando estragos na programação do canal de Silvio Santos.

A produção registrou a menor audiência de um último capítulo entre os folhetins infantis exibidos pelo canal desde 2011, e figurou atrás da Band, em quarto lugar durante a exibição.

De acordo com dados de audiência obtidos pelo Observatório da Televisão junto à fontes do mercado, a novelinha infantil marcou média de 2,2 pontos na Grande São Paulo. O resultado representa uma queda de 52,2% em relação ao último capítulo da antecessora, A Infância de Romeu e Julieta, que marcou 4,6 pontos na época.

No ar das 16h43 às 17h38, A Caverna Encantada não teve força para enfrentar as versões nacional e local do Brasil Urgente e ainda se posicionou bem atrás da vice-líder, a Record.

