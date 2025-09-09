A Caverna Encantada afunda audiência do SBT em seu último capítulo; veja os números
Clique aqui e escute a matéria
Depois de mudar de horário três vezes ao longo da exibição e colocar o SBT em quarto lugar de audiência, A Caverna Encantada chegou ao fim na sexta-feira (5), provocando estragos na programação do canal de Silvio Santos.
A produção registrou a menor audiência de um último capítulo entre os folhetins infantis exibidos pelo canal desde 2011, e figurou atrás da Band, em quarto lugar durante a exibição.
De acordo com dados de audiência obtidos pelo Observatório da Televisão junto à fontes do mercado, a novelinha infantil marcou média de 2,2 pontos na Grande São Paulo. O resultado representa uma queda de 52,2% em relação ao último capítulo da antecessora, A Infância de Romeu e Julieta, que marcou 4,6 pontos na época.
No ar das 16h43 às 17h38, A Caverna Encantada não teve força para enfrentar as versões nacional e local do Brasil Urgente e ainda se posicionou bem atrás da vice-líder, a Record.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br