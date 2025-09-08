fechar
SBT é condenado a pagar indenização a casal acusado de crime ao vivo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/09/2025 às 8:53
O SBT foi condenado a pagar mais de R$ 50 mil de indenização por danos morais a um homem e uma mulher, que tiveram suas imagens associadas a um crime, após uma reportagem feita pela emissora de Silvio Santos.

O repórter Marcelo Bittencourt afirmou que o casal em questão, era “unido pelo amor e pela violência”, em uma reportagem exibida em 2023, pelo Primeiro Impacto. Na época, o noticioso acompanhava uma operação da Policia Civil em Guarulhos, em São Paulo, e Dennis e Adelia Guedes acabaram presos sob a suspeita de sequestrar um caminhoneiro.

Durante o programa, Marcão do Povo exibiu imagens do casal e utilizou as expressões: “tirar os bandidos de circulação”. O repórter também se referiu ao casal como “criminosos” e “integrantes de uma quadrilha”.

Todo problema acontece diante de uma absolvição de Adelia e Dennis no processo criminal. A reportagem, que exibe os dois como criminosos, nunca foi corrigida pelo SBT e segue disponível na internet.

