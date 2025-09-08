‘A Caverna Encantada’ se despede como a novela de menor audiência da história do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Caverna Encantada se despediu do público na última sexta-feira (5), no SBT. A novela, que foi produzida em quatro temporadas, não conseguiu emplacar entre o público, e se tornou a obra menos original menos assistida da história.

O desfecho do folhetim escrito por Íris Abravanel praticamente passou despercebido. Inicialmente pensada para o horário nobre, a saga infantil acumulou uma média geral de apenas 3,4 pontos na Grande São Paulo, consolidando-se como a pior marca de uma novela nacional inédita do canal da Anhanguera nos últimos 18 anos, superando o remake de Amigas & Rivais (2007) – que foi concluída com míseros 3,6.

O SBT, por sua vez, remanejou A Caverna Encantada para outros horários: às 13h45, e posteriormente às 17h, o que confundiu o público e se tornou motivo de reclamação nas redes sociais por parte do público. Para se ter uma ideia, a novela registrou uma queda de 20,1% no Ibope, em comparação com a antecessora, A Infância de Romeu e Julieta (2023).

O fracasso de audiência e receita conquistado por A Caverna Encantada fez o SBT definir uma pausa nas produções inéditas de dramaturgia. A decisão, contudo, não representa um abandono definitivo do gênero, visto que é projetado um retorno em 2026, com uma nova estratégia de negócios, e com parcerias.

