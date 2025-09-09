Em crise, Band decide vender programação para a Igreja Universal
A Band e a Igreja Universal do Reino de Deus firmaram um novo acordo no último domingo (7), para a venda de cerca de quatro horas da grade de programação da emissora para a instituição religiosa dirigida por Edir Macedo. Agora, a madrugada da Band terá sua programação praticamente inteira dedicada aos programas religiosos.
De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, as negociações entre a Band e a Igreja Universal do Reino de Deus giraram em torno de R$ 4 milhões. O valor mesmo alto, é compatível com a atual realidade do mercado das igrejas evangélicas, que já chegara a desembolsar um valor ainda mais elevado pela locação de espaços na programação da tv aberta.
A decisão da Band em vender sua programação das madrugadas para a Igreja Universal aconteceu após a emissora tentar vender anúncios publicitários no horário sem sucesso. A faixa que será ocupada pela programação religiosa era destinada a reprises do Jornal da Band, além da exibição de programas esportivos do canal.
O novo acordo da Band com a Igreja Universal do Reino de Deus prevê que, a partir do mês de novembro, as exibições do conteúdo religioso serão realizadas até às 7h, e a partir de abril de 2026, o conteúdo se estenderá até às 8h.
