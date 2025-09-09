fechar
Com Fórmula 1, Band vence a concorrência e se aproxima da liderança

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 8:59
A Band conquistou a vice-liderança na audiência com a transmissão da Fórmula 1, na manhã de domingo (7), com a exibição da disputa em um dos circuitos mais tradicionais: o de Monza. O Grande Prêmio da Itália deixou a emissor na frente da Record e do SBT, e bem perto da líder, a Globo.

O destaque do circuito ficou por conta do brasileiro Gabriel Bortoletto, que voltou a pontuar em sua primeira temporada no mundial.

De acordo com dados obtidos pelo Observatório da Televisão junto à fontes do mercado, a corrida que teve uma vitória do holandês Max Verstappen, marcou 3,7 pontos de média, um número 219% maior que a média de audiência da faixa nos quatro domingos anteriores.

Além da média ter garantido o segundo lugar de audiência, a corrida de Monza ainda rendeu um pico de 4,5 pontos para Band e 9,7% de share, que representa o número de televisores ligados.

