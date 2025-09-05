fechar
Band pode inaugurar novo horário de novelas para exibir ‘Dona Beja’ em 2026

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/09/2025 às 8:58
O remake de Dona Beja, produzido HBO Max, teve sua estreia adiada para janeiro do ano que vem. A novela, que teve suas gravações encerradas no ano passado, é uma das grandes apostas do serviço de streaming para o próximo semestre.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDais, a história protagonizada por Grazi Massafera aumentou as expectativas dos executivos da Warner, que acreditam na possibilidade da trama superar os resultados de Beleza Fatal.

Além disto, após a exibição na HBO Max, é provável que Dona Beja ganhe espaço na TV aberta, tendo a Band como janela. Todavia, o espaço na atual faixa às 20h30, após o Jornal da Band, não permitiria as muitas cenas de nudez e sexo que a novela contém.

Deste modo, não significa qualquer impedimento para que Band e HBO Max, se entendam com relação à Dona Beja. A novela, inclusive, pode permitir a abertura de outro horário para os folhetins, na faixa das 23h.

VEJA MAIS: Novela “Dona Beja” ganha primeiro teaser, e mostra Grazi Massafera sensual

