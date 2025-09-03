fechar
Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025? Daniela ou Felipe? Saiba quem conquistou o troféu mais desejado

Após um duelo cheio de emoção e pratos autorais impressionantes, Daniela e Felipe B. disputaram o título da 12ª temporada do MasterChef Brasil.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/09/2025 às 0:50 | Atualizado em 03/09/2025 às 1:05
- Melissa Haidar/Band

A grande final do MasterChef Brasil 2025 foi exibida na Band nesta terça-feira, 2 de setembro, e trouxe um duelo emocionante entre Daniela, advogada de 49 anos de Petrópolis (RJ), e Felipe B., barista de 33 anos do Rio de Janeiro.

Ambos superaram 16 concorrentes e se enfrentaram em uma última prova que exigiu técnica, criatividade e capacidade de emocionar os jurados.

Os finalistas precisaram preparar um menu autoral completo — entrada, prato principal e sobremesa — capaz de refletir suas trajetórias dentro da competição.

Daniela apostou em pratos que contaram três fases da sua relação com a gastronomia, enquanto Felipe B. mesclou passado, presente e futuro, homenageando familiares e experiências pessoais.

Durante a temporada, Daniela conquistou quatro pins, e Felipe B. garantiu três, mostrando evolução constante e a capacidade de transformar aprendizado em execução impecável.

Na final, a emoção se tornou protagonista, pois mais do que sabor, os menus precisavam transmitir histórias e sentimentos.

O prêmio foi histórico: meio milhão de reais, consultoria para abrir restaurante, incentivo financeiro, vale-compras e um curso integral na Le Cordon Bleu. O segundo colocado também foi premiado com uma especialização em pâtisserie.

Quem ganhou o MasterChef Brasil 2025?

No final, o público e os jurados aguardaram o anúncio do grande vencedor, que se destacou por unir técnica, criatividade e emoção em cada prato apresentado.

E quem se sagrou campeã do MasterChef Brasil 2025 foi Daniela

