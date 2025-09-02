Que horas começa MasterChef? Veja o que vai rolar no programa que define vencedor hoje (02/09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A grande final do MasterChef Brasil acontece nesta terça (02), às 22h30, na Band, com duelo eletrizante que vai definir o campeão da temporada.

A noite desta terça-feira (02) promete fortes emoções na Band: é dia de grande final do MasterChef Brasil 2025, marcada para às 22h30.

Depois de uma temporada repleta de provas desafiadoras, pratos impressionantes e momentos de tensão, o público finalmente vai descobrir quem será o grande campeão desta edição.

Os dois finalistas chegam à disputa com trajetórias marcantes, tendo superado 16 adversários ao longo do programa.

Agora, a pressão aumenta: familiares, ex-participantes e os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça acompanham de perto cada detalhe da batalha que vai definir quem leva o cobiçado troféu para casa.

A final promete pratos autorais, estratégias ousadas e muita emoção na cozinha mais famosa do Brasil. Será um duelo de criatividade, técnica e resistência, digno da temporada que conquistou os fãs do reality.

E não para por aí: já na próxima terça-feira (09), às 22h30, a Band estreia a segunda temporada do MasterChef Confeitaria, trazendo novos talentos e desafios ainda mais delicados — afinal, o mundo dos doces também é cheio de adrenalina.

Prepare o coração (e a fome!), porque a grande noite do MasterChef chegou.

