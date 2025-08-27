fechar
Quem saiu do MasterChef na terça (26)? Saiba quem foi para a grande final do reality

A semifinal do MasterChef Brasil foi marcada por tensão, pratos desafiadores e eliminados surpreendendo o público às vésperas da grande final.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 27/08/2025 às 0:34
Fogaça, Helena e Jacquin no MasterChef
Fogaça, Helena e Jacquin no MasterChef - Melissa Haidar/Band

A reta final do MasterChef Brasil 2025 está pegando fogo! O episódio exibido nesta terça-feira (26) definiu quem garantiu as duas cobiçadas vagas na grande decisão do programa culinário mais famoso do país — e também revelou quem deixou a competição a um passo do troféu.

O desafio da semifinal

Os quatro semifinalistas — Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo — enfrentaram duas provas dignas de final de temporada.

Na primeira, os competidores tiveram que preparar um prato autoral com técnicas de cozinha molecular, mostrando a identidade que pretendem levar para seus futuros restaurantes. A exigência era clara: criatividade, conceito bem definido e sabor impecável.

A primeira vaga na final

Com um prato elogiado por unir emoção, inovação e técnica, Daniela foi a primeira a conquistar o passaporte direto para a grande final, subindo ao mezanino com a confiança renovada.

O desafio do turducken marítimo

Na sequência, os outros três cozinheiros precisaram encarar uma das provas mais complexas da temporada: preparar uma versão marítima do clássico turducken, unindo diferentes tipos de peixes e frutos do mar em camadas de sabor e técnica.

A missão exigiu desossa perfeita, recheios criativos e equilíbrio no frescor dos ingredientes.

Quem saiu do MasterChef na terça (26)?

O clima foi de tensão até o último minuto, mas o veredito dos jurados foi claro: Rodrigo não conseguiu manter o nível esperado e acabou eliminado. Na disputa final pela segunda vaga, o prato de Felipe se destacou e o garantiu na decisão. Já Glória deu adeus à cozinha do programa.

Finalistas confirmados: Daniela e Felipe B. vão duelar pelo troféu de MasterChef Brasil 2025 e pelo prêmio milionário na grande final da temporada!

