Quem saiu do MasterChef na terça (26)? Saiba quem foi para a grande final do reality
A semifinal do MasterChef Brasil foi marcada por tensão, pratos desafiadores e eliminados surpreendendo o público às vésperas da grande final.
A reta final do MasterChef Brasil 2025 está pegando fogo! O episódio exibido nesta terça-feira (26) definiu quem garantiu as duas cobiçadas vagas na grande decisão do programa culinário mais famoso do país — e também revelou quem deixou a competição a um passo do troféu.
O desafio da semifinal
Os quatro semifinalistas — Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo — enfrentaram duas provas dignas de final de temporada.
Na primeira, os competidores tiveram que preparar um prato autoral com técnicas de cozinha molecular, mostrando a identidade que pretendem levar para seus futuros restaurantes. A exigência era clara: criatividade, conceito bem definido e sabor impecável.
A primeira vaga na final
Com um prato elogiado por unir emoção, inovação e técnica, Daniela foi a primeira a conquistar o passaporte direto para a grande final, subindo ao mezanino com a confiança renovada.
O desafio do turducken marítimo
Na sequência, os outros três cozinheiros precisaram encarar uma das provas mais complexas da temporada: preparar uma versão marítima do clássico turducken, unindo diferentes tipos de peixes e frutos do mar em camadas de sabor e técnica.
A missão exigiu desossa perfeita, recheios criativos e equilíbrio no frescor dos ingredientes.
Quem saiu do MasterChef na terça (26)?
O clima foi de tensão até o último minuto, mas o veredito dos jurados foi claro: Rodrigo não conseguiu manter o nível esperado e acabou eliminado. Na disputa final pela segunda vaga, o prato de Felipe se destacou e o garantiu na decisão. Já Glória deu adeus à cozinha do programa.
Finalistas confirmados: Daniela e Felipe B. vão duelar pelo troféu de MasterChef Brasil 2025 e pelo prêmio milionário na grande final da temporada!