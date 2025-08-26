Que horas começa MasterChef? Veja o que vai rolar na semifinal do programa nesta terça (26)
Nesta terça (26), o MasterChef exibe sua semifinal com provas de alto nível e quatro competidores brigando por apenas duas vagas na grande final.
A reta final do MasterChef Brasil 2025 está cada vez mais emocionante. Nesta terça-feira (26), a Band exibe a semifinal da 12ª temporada, reunindo quatro competidores que disputam apenas duas vagas para a grande final.
Daniela, Felipe B., Glória e Rodrigo vão precisar mostrar técnica, criatividade e muito sangue frio para conquistar os jurados.
O que vai rolar no MasterChef hoje?
Na primeira prova da noite, os participantes enfrentarão um desafio de alto nível: preparar pratos utilizando recursos da gastronomia molecular, conhecida por unir ciência e cozinha em apresentações surpreendentes. Quem se sair bem nessa etapa garante uma vantagem importante na disputa.
Mas a tensão não para por aí. No último desafio do episódio, os semifinalistas terão de preparar o turducken, prato clássico e ousado que combina diferentes carnes recheadas. A complexidade da receita promete colocar os cozinheiros à prova até o último segundo do cronômetro.
Que horas começa o MasterChef nesta terça (26)?
O episódio vai ao ar às 22h20, na tela da Band. Para quem prefere acompanhar online, também é possível assistir gratuitamente pelo Bandplay e no site Band.com.br.
Além disso, o público pode conferir a reprise aos domingos, às 16h, na Band, e acompanhar todos os episódios pelo canal oficial do YouTube. Já quem quiser assistir nas plataformas de streaming encontra o programa às sextas-feiras, às 19h, no Discovery Home & Health e na Max.
Com provas desafiadoras e muita emoção, a semifinal promete deixar o público na expectativa: quem serão os dois finalistas que vão disputar o troféu do MasterChef 2025?