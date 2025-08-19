Que horas começa MasterChef? Veja o que vai rolar no programa desta terça (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No 13º episódio, participantes enfrentam críticos renomados, preparam menus completos e encaram uma prova de confeitaria decisiva.

Clique aqui e escute a matéria

A competição culinária mais famosa da TV brasileira promete fortes emoções nesta terça-feira (19). A Band exibe, às 22h30, o 13º episódio do MasterChef Brasil, que marca mais uma etapa decisiva na reta final da temporada.

MASTERCHEF 2025: Qual é o favorito para vencer o programa?

O que vai rolar no MasterChef hoje?



Os participantes terão a missão de cozinhar para uma banca de respeito: 15 dos maiores críticos gastronômicos do país estarão presentes para avaliar os menus criados em grupo.

Divididos em trios, os competidores contarão com reforços de peso — Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do MasterChef Amadores em 2014, e Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais em 2016.

Cada equipe precisará elaborar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, que seja coerente e conquiste os paladares mais exigentes. O grupo vencedor sobe direto ao mezanino, enquanto os derrotados terão que encarar uma prova de eliminação tensa e desafiadora.

Na berlinda, os cozinheiros enfrentarão a reprodução de um entremet, doce refinado que exige técnica, precisão e muita paciência.

A receita será apresentada por Diego Lozano, jurado do MasterChef Confeitaria e um dos maiores nomes da confeitaria no Brasil. Os dois piores desempenhos deixarão a cozinha mais famosa do país.

Onde assistir ao MasterChef Brasil?

O programa, criado por Franc Roddam e exibido no Brasil pela Band em parceria com a Endemol Shine Brasil, também pode ser acompanhado aos domingos em reprise, às 16h, e em multiplataforma pelo Band.com.br, Bandplay, Discovery Home & Health e HBO Max.

