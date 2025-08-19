Que horas começa MasterChef? Veja o que vai rolar no programa desta terça (19)
No 13º episódio, participantes enfrentam críticos renomados, preparam menus completos e encaram uma prova de confeitaria decisiva.
A competição culinária mais famosa da TV brasileira promete fortes emoções nesta terça-feira (19). A Band exibe, às 22h30, o 13º episódio do MasterChef Brasil, que marca mais uma etapa decisiva na reta final da temporada.
O que vai rolar no MasterChef hoje?
Os participantes terão a missão de cozinhar para uma banca de respeito: 15 dos maiores críticos gastronômicos do país estarão presentes para avaliar os menus criados em grupo.
Divididos em trios, os competidores contarão com reforços de peso — Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do MasterChef Amadores em 2014, e Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais em 2016.
Cada equipe precisará elaborar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, que seja coerente e conquiste os paladares mais exigentes. O grupo vencedor sobe direto ao mezanino, enquanto os derrotados terão que encarar uma prova de eliminação tensa e desafiadora.
Na berlinda, os cozinheiros enfrentarão a reprodução de um entremet, doce refinado que exige técnica, precisão e muita paciência.
A receita será apresentada por Diego Lozano, jurado do MasterChef Confeitaria e um dos maiores nomes da confeitaria no Brasil. Os dois piores desempenhos deixarão a cozinha mais famosa do país.
Onde assistir ao MasterChef Brasil?
O programa, criado por Franc Roddam e exibido no Brasil pela Band em parceria com a Endemol Shine Brasil, também pode ser acompanhado aos domingos em reprise, às 16h, e em multiplataforma pelo Band.com.br, Bandplay, Discovery Home & Health e HBO Max.