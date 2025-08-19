Quem saiu do MasterChef na terça (19)? Veja quem continua na disputa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O 13º episódio do MasterChef 2025 eliminou dois participantes após prova de confeitaria; Um venceu e segue firme na disputa pelo troféu.

O MasterChef Brasil 2025 chegou ao seu 13º episódio nesta terça-feira (19) e entregou uma noite intensa para os fãs do reality gastronômico.

A competição, que já está na reta final da 12ª temporada, contou com provas desafiadoras e terminou com a eliminação de dois participantes, que se despediram do sonho de levar o troféu para casa.

O desafio da noite

Os cozinheiros foram divididos em dois trios e precisaram preparar um menu completo — entrada, prato principal e sobremesa — para impressionar ninguém menos que 15 dos maiores críticos gastronômicos do Brasil.

Para elevar ainda mais o nível da disputa, os grupos tiveram o reforço de duas campeãs que marcaram a história do programa: Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição de amadores, e Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais.

As melhores criações garantiram vaga no mezanino e a tranquilidade de escapar da eliminação.

A temida prova de confeitaria

Já o grupo que perdeu precisou encarar um dos maiores temores de qualquer participante: a confeitaria. O jurado e especialista em doces Diego Lozano trouxe um desafio complexo — replicar um entremet francês, sobremesa elegante com diversas camadas que exige técnica, precisão e paciência.

Quem saiu do MasterChef na terça (19)?

Após muita tensão e correria no estúdio, Rodrigo se destacou e venceu a prova de eliminação, garantindo sua permanência no programa. Já Guilherme e Leonela não conseguiram agradar os jurados e foram os eliminados da noite, encerrando sua jornada no reality.

Assim, a disputa pelo troféu segue ainda mais acirrada, com os competidores que continuam na cozinha mostrando que estão dispostos a tudo para conquistar o título.