Quem saiu do MasterChef na terça (19)? Veja quem continua na disputa
O 13º episódio do MasterChef 2025 eliminou dois participantes após prova de confeitaria; Um venceu e segue firme na disputa pelo troféu.
O MasterChef Brasil 2025 chegou ao seu 13º episódio nesta terça-feira (19) e entregou uma noite intensa para os fãs do reality gastronômico.
A competição, que já está na reta final da 12ª temporada, contou com provas desafiadoras e terminou com a eliminação de dois participantes, que se despediram do sonho de levar o troféu para casa.
O desafio da noite
Os cozinheiros foram divididos em dois trios e precisaram preparar um menu completo — entrada, prato principal e sobremesa — para impressionar ninguém menos que 15 dos maiores críticos gastronômicos do Brasil.
Para elevar ainda mais o nível da disputa, os grupos tiveram o reforço de duas campeãs que marcaram a história do programa: Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição de amadores, e Dayse Paparoto, campeã do MasterChef Profissionais.
As melhores criações garantiram vaga no mezanino e a tranquilidade de escapar da eliminação.
A temida prova de confeitaria
Já o grupo que perdeu precisou encarar um dos maiores temores de qualquer participante: a confeitaria. O jurado e especialista em doces Diego Lozano trouxe um desafio complexo — replicar um entremet francês, sobremesa elegante com diversas camadas que exige técnica, precisão e paciência.
Quem saiu do MasterChef na terça (19)?
Após muita tensão e correria no estúdio, Rodrigo se destacou e venceu a prova de eliminação, garantindo sua permanência no programa. Já Guilherme e Leonela não conseguiram agradar os jurados e foram os eliminados da noite, encerrando sua jornada no reality.
Assim, a disputa pelo troféu segue ainda mais acirrada, com os competidores que continuam na cozinha mostrando que estão dispostos a tudo para conquistar o título.