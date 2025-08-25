Estrela da Casa: Reality musical estreia com show e votação valendo imunidade
Nova temporada do reality show musical da TV Globo estreia nesta segunda-feira (25), logo após a novela "Vale Tudo". Saiba como vai ser a estreia
A nova temporada do reality musical “Estrela da Casa” estreia nesta segunda-feira (25) na TV Globo. O programa começa logo após a novela “Vale Tudo”.
Este ano, o programa será apresentado novamente por Ana Clara. Entre as novidades, está Michel Teló como mentor dos participantes.
Já na estreia, o público vai conferir uma dinâmica valendo duas Imunidades com show ao vivo.
Os 14 participantes farão um show, e o público votará em suas apresentações. Os dois mais votados serão imunizados.
Durante as apresentações, os espectadores podem dar notas de 7 a 10 no site do gshow. A votação é ilimitada, e para participar, basta fazer um cadastro no site.
"E eu já vou adiantar pra vocês: a estreia vai ser um grande show ao vivo com todos os nossos cantores. Já vai estar valendo duas Imunidades, e é o público de casa que vota pra decidir. Vou esperar você!", revelou Ana Clara.
Confira os participantes do Estrela da Casa 2025: