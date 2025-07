Estrela da Casa volta com Michel Teló como mentor e 14 novos participantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Globo estreia neste sábado (25), às 22h30, a segunda temporada de Estrela da Casa, seu reality musical.

Após uma primeira edição de audiência discreta, o programa retorna com novidades importantes, como a presença fixa de Michel Teló no papel de mentor dos 14 participantes.

Apresentado por Ana Clara Lima, o reality mantém o formato de festivais semanais com apresentações musicais, avaliações de um júri técnico e votação popular que decide quem permanece no jogo. O grande vencedor leva R$ 1 milhão, além de contrato com gravadora, turnê e gestão artística completa.

Quem são os participantes do Estrela da Casa 2025?

A nova temporada aposta na diversidade de ritmos e histórias pessoais. Entre os concorrentes está Camille Vitória, de 22 anos, moradora da comunidade Buraco Quente, no Rio, recém-formada em Terapia Ocupacional. Outro destaque é Ruama Feitosa, de 27, que chega com estilo irreverente e foco no sertanejo.

Na MPB, quem representa é Brenno Casagrande, baiano, filho de ex-integrante do Olodum. O gospel tem força com Daniel Sobral, paraense radicado em Minas, e Thainá Gonçalves, que canta desde a infância. Sudário, veterano do pagode mineiro, também está no elenco, motivado pela filha recém-nascida.

Nirah, do Pará, traz o brega e o tecnomelody; enquanto Gabriel Smaniotto, conhecido por viralizar após cantar para plateia vazia em 2019, volta aos holofotes no sertanejo. Biahh Cavalcante, de Rio Claro (SP), aposta na espontaneidade.

A lista se completa com Juceir Júnior (romântico), Bea (pagodeira), Janício (forrozeiro), além de Talíz e Hanii, que representam o R&B com influências familiares e trajetória precoce na música.

Lista dos 14 participantes confirmados

Imagem dos participantes do reality Estrela da Casa - Reprodução/TV Globo

Talíz Hanii Nirah Gabriel Smaniotto Sudário Thainá Gonçalves Janício Biahh Cavalcante Juceir Júnior Bea Brenno Casagrande Daniel Sobral Ruama Feitosa Camille Vitória

Com foco em ampliar a conexão com o público, a nova edição promete mais emoção, pluralidade musical e apostas em talentos que combinam repertório, carisma e superação pessoal.

