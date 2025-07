Estrela da Casa 2025: Globo divulga participantes da nova temporada nesta quarta-feira (30/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hora de muita música na Globo! A nova temporada do reality revela os participantes que disputarão a chance de se tornar uma grande estrela.

A contagem regressiva acabou: chegou o momento de conhecer quem são os artistas escolhidos para a nova temporada do reality musical da Globo, Estrela da Casa.

Sob o comando de Ana Clara, 14 competidores vão disputar o sonho de se tornar uma grande estrela e mais uma leva de episódios.

Quando a Globo vai divulgar os participantes do Estrela da Casa 2025?

Dessa vez, a revelação dos participantes será feita gradualmente ao longo da programação desta quarta-feira (30), a partir do primeiro intervalo do Mais Você.

Os competidores serão cantores espalhados pelo Brasil, que já vivem da música e se expressam em diferentes gêneros musicais.

Neste ano, eles vão contar com a ilustre presença de Michel Teló, como mentor, para orientá-los durante a temporada.

Nesta edição, 14 cantores de diferentes regiões do país, com trajetórias já ligadas à música, vão competir pelo sonho de brilhar nacionalmente.

Cada um traz na bagagem um estilo único, e todos serão guiados por Ana Clara, que comanda a atração.

A grande novidade da temporada é a chegada de Michel Teló, que assume o papel de mentor dos participantes.

Com estreia marcada para 25 de agosto, o programa é formato original da Globo.

Que ganhou o Estrela da Casa ano passado?

Lucca, cantor sertanejo de Goiânia (GO), foi o vencedor da primeira temporada no ano passado, com 41,13% dos votos.

Ele ganhou R$ 1 milhão, contrato com uma gravadora e também uma turnê.

O músico chegou à final do programa com Matheus Torres, Unna X e Leidy Murilho.