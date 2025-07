TV Globo define estreia da nova temporada de Estrela da Casa para agosto e anuncia Michel Teló como mentor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

14 competidores vão passar por treinamentos intensivos, apresentações ao vivo e avaliações técnicas, tudo em busca do reconhecimento

A competição musical Estrela da Casa já tem data para voltar ao ar.

A nova temporada do reality, comandado por Ana Clara, estreia em 25 de agosto, logo após a exibição de Vale Tudo, na TV Globo.

A grande novidade do ano fica por conta da chegada de Michel Teló, que assume o papel inédito de mentor dos participantes.

Dinâmica

Ao longo da temporada, 14 competidores vão passar por treinamentos intensivos, apresentações ao vivo e avaliações técnicas, tudo em busca do reconhecimento como a próxima grande voz da música brasileira.

Uma das mudanças nesta edição é que todos os participantes se apresentam semanalmente nos chamados “Festivais”, reforçando o caráter competitivo da atração.

Além disso, um júri técnico será incorporado à dinâmica do programa para oferecer análises mais aprofundadas sobre o desempenho de cada artista, ajudando o público a tomar suas decisões.

A campanha de divulgação também ganha força fora das telas. Entre os dias 18 de julho e 3 de agosto, Estrela da Casa promove ativações em grandes eventos como a Expofavela (em Belo Horizonte) e o 90’s Festival e o Festival do Rio (no Rio de Janeiro).

Em Minas Gerais, o público poderá viver a experiência de ser uma estrela com um estande imersivo que inclui uma plataforma 360º.

Já na capital fluminense, serão realizados desafios musicais com distribuição de brindes que exibem a nova identidade visual do programa — agora mais moderna e com uma pegada noturna e vibrante.

Produção

Produzido inteiramente pela Globo, Estrela da Casa é um formato original com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aida Silva e Carlo Milani, e direção de gênero de Rodrigo Dourado.