Rancor? Galvão Bueno fala sobre saída da Globo e dispara: ‘Achei isso um pouco de desaforo’
Galvão Bueno, durante entrevista ao programa Olho no Olho, da Folha de S. Paulo, mostrou uma certa mágoa da Globo, algo que culminou em sua saída da emissora. Com acordo até 2022, a emissora teria sugerido que ele bolasse algum projeto.
“Achei isso um pouco de desaforo, deselegância. Eu ter que apresentar algum projeto depois de 40 anos na casa? Eu respondi: ‘Sim, tenho um projeto. Ir embora'”, desabafou. Porém, se mostrou grato à emissora pelos 40 anos que permaneceu por lá. “A Globo é uma casa espetacular e que me deu tudo. Ela acreditou em mim, nós tivemos nossas rusgas, mas foram anos muito bacanas”, ponderou.
Durante a entrevista, Galvão Bueno confessou que ele foi o responsável por sugerir Carlo Ancelotti como o novo técnico da seleção brasileira. “Falei que não tinha outro, a não ser ele”, disse.
Apesar de ser atuante no YouTube, Galvão deixou claro que não tem pretensão de ser um youtuber e que tem liberdade na Band. “Ficar só no YouTube não deu para mim. Não quero ser youtuber, quero fazer televisão no YouTube. O Johnny Saad, dono da Band, me disse que fico o tempo que quiser, quando eu quiser”, entregou.
