MasterChef Confeitaria estreia nesta terça (09); saiba o que esperar do programa

A segunda edição do MasterChef Confeitaria estreia em 09/09, trazendo 14 confeiteiros profissionais, desafios criativos e a participação de Narcisa.

Os fãs de gastronomia já podem marcar na agenda: a segunda temporada do MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira, 09 de setembro, na Band.

Diferente do MasterChef tradicional, esta edição é totalmente dedicada às sobremesas, colocando à prova a criatividade e a técnica dos participantes em doces, bolos e receitas refinadas.

Após a 12ª temporada do MasterChef Brasil, que consagrou Daniela Dantas como vencedora, 14 confeiteiros profissionais entram na disputa pelo título de melhor do Brasil.

O elenco conta com sete mulheres e sete homens, com idades entre 27 e 51 anos, trazendo diversidade e talento para o programa.

Entre as novidades da temporada, a empresária e advogada Narcisa Tamborindeguy promete agitar a competição com seu carisma e bordões famosos, como “Ai que badalo!”.

A participação da socialite ainda não teve a data exata revelada, mas certamente será um dos momentos mais comentados da temporada.

Os desafios prometem surpreender com receitas como torre de bombom, bolo de casamento e até combinações inusitadas como pele de tilápia com cogumelos.

No comando da atração, os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo continuam garantindo críticas precisas e momentos de tensão na cozinha.

Para quem se lembra, a primeira edição do MasterChef Confeitaria consagrou Cesar Yukio como campeão, com um menu inspirado na culinária asiática.

Agora, novos talentos disputam o troféu e a chance de se tornar o grande mestre das sobremesas do país.

