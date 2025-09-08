fechar
Masterchef |

MasterChef Confeitaria estreia nesta terça (09); saiba o que esperar do programa

A segunda edição do MasterChef Confeitaria estreia em 09/09, trazendo 14 confeiteiros profissionais, desafios criativos e a participação de Narcisa.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 08/09/2025 às 23:12 | Atualizado em 08/09/2025 às 23:13
Jurados posam com Narcisa Tamborindeguy no MasterChef Confeitaria
Jurados posam com Narcisa Tamborindeguy no MasterChef Confeitaria - Melissa Haidar/Band

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de gastronomia já podem marcar na agenda: a segunda temporada do MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira, 09 de setembro, na Band.

Diferente do MasterChef tradicional, esta edição é totalmente dedicada às sobremesas, colocando à prova a criatividade e a técnica dos participantes em doces, bolos e receitas refinadas.

Após a 12ª temporada do MasterChef Brasil, que consagrou Daniela Dantas como vencedora, 14 confeiteiros profissionais entram na disputa pelo título de melhor do Brasil.

O elenco conta com sete mulheres e sete homens, com idades entre 27 e 51 anos, trazendo diversidade e talento para o programa.

Entre as novidades da temporada, a empresária e advogada Narcisa Tamborindeguy promete agitar a competição com seu carisma e bordões famosos, como “Ai que badalo!”.

A participação da socialite ainda não teve a data exata revelada, mas certamente será um dos momentos mais comentados da temporada.

Os desafios prometem surpreender com receitas como torre de bombom, bolo de casamento e até combinações inusitadas como pele de tilápia com cogumelos.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No comando da atração, os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo continuam garantindo críticas precisas e momentos de tensão na cozinha.

Para quem se lembra, a primeira edição do MasterChef Confeitaria consagrou Cesar Yukio como campeão, com um menu inspirado na culinária asiática.

Agora, novos talentos disputam o troféu e a chance de se tornar o grande mestre das sobremesas do país.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Leia também

Band pode inaugurar novo horário de novelas para exibir ‘Dona Beja’ em 2026
Band

Band pode inaugurar novo horário de novelas para exibir ‘Dona Beja’ em 2026
Rancor? Galvão Bueno fala sobre saída da Globo e dispara: ‘Achei isso um pouco de desaforo’
Band

Rancor? Galvão Bueno fala sobre saída da Globo e dispara: ‘Achei isso um pouco de desaforo’

Compartilhe

Tags