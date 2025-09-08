Christina Rocha fala sobre retorno à TV: “Eu só enxergava o SBT na minha frente”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Christina Rocha, apresentadora do Casos de Família, do SBT, confessou que teve receio de não retornar à emissora de Silvio Santos, após ter saído do Tá na Hora.

“Achei que não fosse voltar mais. Para mim, tinha sido uma fase. Foi um programa no qual me dediquei muito. Já estava fazendo outras coisas. Quando o SBT me convidou para fazer umas reuniões, me falaram que queriam voltar. E estou aqui. É um programa muito forte. Quando você me vê, pode ter certeza que não é demagogia. Adoro esse programa, mas é cansativo”, confessou em entrevista para a coluna Outro Canal, do site F5.

Apesar da saudade da emissora, a apresentadora também reconhece que o afastamento foi importante para fazer coisas improváveis, como divulgar o BBB 25, na Globo, e ter um programa no aplicativo Kwai.

“Para mim, fez muito bem. Eu só enxergava o SBT na minha frente. Não que ainda não enxergue, gosto muito do SBT, mas na minha cabeça nunca tinha existido outras empresas. Foi bom para mim, porque disse não para algo que não tinha nada a ver comigo. Eu não consigo fazer algo que não goste. Voltei com a visão de que existe vida fora do SBT”, disse.

