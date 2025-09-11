fechar
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 8:54
Nesta sexta-feira (12), às 23 horas, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme Garoto Formiga: A Vingança da Fúria Vermelha.

Ficha Técnica:

Título: Garoto Formiga: A Vingança da Fúria Vermelha ( Antboy: Den Rode Furies – Dinamarca/ 2014) – A2 Filmes – Aventura – Livre (HD)

Elenco: Oscar Dietz / Astrid Juncher-Benzon / Nicolas Bro 

Direção: Ask Hasselbalch   

Sinopse:

A fase de Pelle Nohrman curtir a fama após vencer sua primeira batalha contra o crime, está no fim. Uma nova fã do colégio e um antigo inimigo se aliam e prometem acabar com o reinado do Garoto Formiga.

