Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/09/2025 às 8:18
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Nesta quinta-feira (11), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A Sogra Perfeita.

Ficha Técnica:

A Sogra Perfeita
Título Original: A Sogra Perfeita
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Cris D’amato
Elenco: Evelyn Castro, Cacau Protásio, Luis Navarro
Classe: Comédia

Sinopse:

Neide se separou do marido e deseja aproveitar a vida de solteira. Atrapalhada pelo filho, ela decide juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a todo custo

