Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 8:12
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Nesta quarta-feira (10), às 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A Mulher que Veio do Céu.

Ficha Técnica:

A Mulher que Veio do Céu
Título Original: Highway To Heaven (2021)
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Stacey K. Black
Elenco: Jill Scott, Barry Watson, Robert Moloney
Classe: Drama

Sinopse:

Um anjo é enviado à Terra para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.

