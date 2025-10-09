fechar
Selecao brasileira | Notícia

Seleção Brasileira: 5 jogadores que precisam convencer Carlo Ancelotti nos amistosos de outubro

Bento, Fabrício Bruno, Caio Henrique, João Gomes e Estevão têm oportunidades de convencer o técnico italiano rumo à Copa do Mundo 2026

Por Robert Sarmento Publicado em 09/10/2025 às 13:47 | Atualizado em 09/10/2025 às 13:54
Bento, goleiro do Al Nassr, em treino da Seleção Brasileira
Bento, goleiro do Al Nassr, em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, nos 10 e 14 de outubro, servem de testes para os jogadores convencerem Carlo Ancelotti. por vaga na Copa do Mundo de 2026.

Mesmo em fase de observação, o treinador começa a desenhar o grupo que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Alguns nomes já estão consolidades na lista.

  • 10/10 - 08h - Brasil x Coreia do Sul
  • 14/10 - 07h30 - Brasil x Japão

Rafael Ribeiro/CBF
Carlo AncelottI conversa com auxiliar técnico em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Convocação da Seleção Brasileira

Da convocação atual, que priorizou atletas do futebol europeu, Vinícius Júnior é a principal peça. Abaixo, listamos cinco jogadores que precisam aproveitar o duelo contra os asiáticos.

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) e Hugo Souza (Corinthians).
  • Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma).
  • Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
  • Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

O treinador não teve à disposição o atacante Raphinha lesionado, assim como estão os zagueiros Marquinhos e Alexsandro Ribeiro, o volante Andrey Santos e o goleiro Alisson.

1. Bento (Al-Nassr)

Com Alisson e Ederson foras por lesão, o goleiro do Al Nassr surge como candidato à titularidade. O ex-Athletico vem de boas atuações e tem impressionado pela reposição de bola.

2. Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Após boa passagem pelo Flamengo e com sequência no Cruzeiro, o zagueiro tenta consolidar espaço entre os observados. O defensor do clube celeste disputa a quarta vaga com Beraldo.

3. Caio Henrique (Monaco)

A lateral-esquerda é um dos setores mais carentes. O jogador do Monaco tenta provar que pode ser a resposta para a posição e ter vantagem sobre Carlos Augusto e Douglas Santos.

4. João Gomes (Wolverhampton)

No Wolverhampton, se destaca pela entrega, força e marcação intensa. Essas características que agradam a Carlo Ancelotti, mas corre por fora porque Casemiro está consolidado no setor.

5. Estevão (Chelsea)

O jovem de 18 anos é quem mais desperta curiosidade, por ser considerado uma grande promessa. Diante do bom começo de temporada no Chelsea, pode acelerar seu lugar na convocação.

Rafael Ribeiro/CBF
Estevão em treinamento da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

