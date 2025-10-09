Seleção Brasileira: 5 jogadores que precisam convencer Carlo Ancelotti nos amistosos de outubro
Bento, Fabrício Bruno, Caio Henrique, João Gomes e Estevão têm oportunidades de convencer o técnico italiano rumo à Copa do Mundo 2026
Os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão, nos 10 e 14 de outubro, servem de testes para os jogadores convencerem Carlo Ancelotti. por vaga na Copa do Mundo de 2026.
Mesmo em fase de observação, o treinador começa a desenhar o grupo que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Alguns nomes já estão consolidades na lista.
- 10/10 - 08h - Brasil x Coreia do Sul
- 14/10 - 07h30 - Brasil x Japão
Convocação da Seleção Brasileira
Da convocação atual, que priorizou atletas do futebol europeu, Vinícius Júnior é a principal peça. Abaixo, listamos cinco jogadores que precisam aproveitar o duelo contra os asiáticos.
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), John (Nottingham Forest) e Hugo Souza (Corinthians).
- Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma).
- Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).
O treinador não teve à disposição o atacante Raphinha lesionado, assim como estão os zagueiros Marquinhos e Alexsandro Ribeiro, o volante Andrey Santos e o goleiro Alisson.
1. Bento (Al-Nassr)
Com Alisson e Ederson foras por lesão, o goleiro do Al Nassr surge como candidato à titularidade. O ex-Athletico vem de boas atuações e tem impressionado pela reposição de bola.
2. Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Após boa passagem pelo Flamengo e com sequência no Cruzeiro, o zagueiro tenta consolidar espaço entre os observados. O defensor do clube celeste disputa a quarta vaga com Beraldo.
3. Caio Henrique (Monaco)
A lateral-esquerda é um dos setores mais carentes. O jogador do Monaco tenta provar que pode ser a resposta para a posição e ter vantagem sobre Carlos Augusto e Douglas Santos.
4. João Gomes (Wolverhampton)
No Wolverhampton, se destaca pela entrega, força e marcação intensa. Essas características que agradam a Carlo Ancelotti, mas corre por fora porque Casemiro está consolidado no setor.
5. Estevão (Chelsea)
O jovem de 18 anos é quem mais desperta curiosidade, por ser considerado uma grande promessa. Diante do bom começo de temporada no Chelsea, pode acelerar seu lugar na convocação.