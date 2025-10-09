fechar
Selecao brasileira | Notícia

Escalação da Seleção Brasileira: Vinicius Júnior de "falso 9"? Entenda a ideia de Ancelotti

O treinador italiano projeta time titular ofensivo no amistoso contra a Coreia do Sul e indica nova função para testar o atacante do Real Madrid

Por Robert Sarmento Publicado em 09/10/2025 às 9:59 | Atualizado em 09/10/2025 às 13:53
Vinicius Júnior em treino da Seleção Brasileira
Vinicius Júnior em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti aproveitou o treino com o elenco completo em Seul e fez ajustes na Seleção Brasileira para o amistoso contra a Coreia do Sul, que acontece nesta sexta-feira (10/10).

A provável escalação chama a atenção pela postura extremamente ofensiva, com um trio de frente focado em pressionar defesa adversária, e o mais intrigante: o posicionamento de Vinicius Júnior.

Escalação da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul

Apesar da pretensão ser Matheus Cunha como centroavante, o treinador italiano mexeu na movimentação do atacante do Real Madrid para usar a flexibilidade o poder de finalização do camisa sete.

Leia Também

Acostumado a jogar pela esquerda, foi trabalhado a ideia de explorar o espaço central ou fazê-lo atuar mais próximo do atleta do Manchester United, sendo um "falso 9" em alguns momentos.

Mais notícias sobre a Seleção Brasileira:

A presença dos dois junto com Estêvão e um meio-campo tendo Lucas Paquetá (ou até Rodrygo) à frente dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, o time titular escolhido deve ser o seguinte:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

BentoVitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas SantosCasemiroBruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo)Estêvão, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

Rafael Ribeiro/CBF
Carlo AncelottI conversa com auxiliar técnico em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

O comandante do Brasil enfatizou que estes amistosos (contra Coreia do Sul e Japão) são mais do que apenas jogos; são etapas cruciais para o desenvolvimento mental e técnico do elenco.

  • 10/10 - 08h - Brasil x Coreia do Sul
  • 14/10 - 07h30 - Brasil x Japão

"O jogo de amanhã  é uma oportunidade para melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento que a equipe tem de ter para se preparar bem a Copa do Mundo", disse.

Vídeo: Coletiva de imprensa da Seleção Brasileira

Leia também

Seleção Brasileira: 5 jogadores que precisam convencer Ancelotti nos amistosos de outubro
Desempenho

Seleção Brasileira: 5 jogadores que precisam convencer Ancelotti nos amistosos de outubro
Brasil x Coreia do Sul retrospecto: Seleção Brasileira defende tabu de 26 anos
Números

Brasil x Coreia do Sul retrospecto: Seleção Brasileira defende tabu de 26 anos

Compartilhe

Tags