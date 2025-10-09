Escalação da Seleção Brasileira: Vinicius Júnior de "falso 9"? Entenda a ideia de Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O treinador italiano projeta time titular ofensivo no amistoso contra a Coreia do Sul e indica nova função para testar o atacante do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti aproveitou o treino com o elenco completo em Seul e fez ajustes na Seleção Brasileira para o amistoso contra a Coreia do Sul, que acontece nesta sexta-feira (10/10).

A provável escalação chama a atenção pela postura extremamente ofensiva, com um trio de frente focado em pressionar defesa adversária, e o mais intrigante: o posicionamento de Vinicius Júnior.

Escalação da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul

Apesar da pretensão ser Matheus Cunha como centroavante, o treinador italiano mexeu na movimentação do atacante do Real Madrid para usar a flexibilidade o poder de finalização do camisa sete.

Acostumado a jogar pela esquerda, foi trabalhado a ideia de explorar o espaço central ou fazê-lo atuar mais próximo do atleta do Manchester United, sendo um "falso 9" em alguns momentos.

Mais notícias sobre a Seleção Brasileira:

A presença dos dois junto com Estêvão e um meio-campo tendo Lucas Paquetá (ou até Rodrygo) à frente dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, o time titular escolhido deve ser o seguinte:

Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro; Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.

Carlo AncelottI conversa com auxiliar técnico em treino da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

O comandante do Brasil enfatizou que estes amistosos (contra Coreia do Sul e Japão) são mais do que apenas jogos; são etapas cruciais para o desenvolvimento mental e técnico do elenco.

10/10 - 08h - Brasil x Coreia do Sul

14/10 - 07h30 - Brasil x Japão

"O jogo de amanhã é uma oportunidade para melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento que a equipe tem de ter para se preparar bem a Copa do Mundo", disse.

Vídeo: Coletiva de imprensa da Seleção Brasileira