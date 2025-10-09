Escalação da Seleção Brasileira: Vinicius Júnior de "falso 9"? Entenda a ideia de Ancelotti
O treinador italiano projeta time titular ofensivo no amistoso contra a Coreia do Sul e indica nova função para testar o atacante do Real Madrid
O técnico Carlo Ancelotti aproveitou o treino com o elenco completo em Seul e fez ajustes na Seleção Brasileira para o amistoso contra a Coreia do Sul, que acontece nesta sexta-feira (10/10).
A provável escalação chama a atenção pela postura extremamente ofensiva, com um trio de frente focado em pressionar defesa adversária, e o mais intrigante: o posicionamento de Vinicius Júnior.
Escalação da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul
Apesar da pretensão ser Matheus Cunha como centroavante, o treinador italiano mexeu na movimentação do atacante do Real Madrid para usar a flexibilidade o poder de finalização do camisa sete.
Acostumado a jogar pela esquerda, foi trabalhado a ideia de explorar o espaço central ou fazê-lo atuar mais próximo do atleta do Manchester United, sendo um "falso 9" em alguns momentos.
A presença dos dois junto com Estêvão e um meio-campo tendo Lucas Paquetá (ou até Rodrygo) à frente dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, o time titular escolhido deve ser o seguinte:
Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro; Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Rodrygo); Estêvão, Matheus Cunha e Vinicius Júnior.
O comandante do Brasil enfatizou que estes amistosos (contra Coreia do Sul e Japão) são mais do que apenas jogos; são etapas cruciais para o desenvolvimento mental e técnico do elenco.
- 10/10 - 08h - Brasil x Coreia do Sul
- 14/10 - 07h30 - Brasil x Japão
"O jogo de amanhã é uma oportunidade para melhorar a qualidade, melhorar a atitude e melhorar o convencimento que a equipe tem de ter para se preparar bem a Copa do Mundo", disse.
Vídeo: Coletiva de imprensa da Seleção Brasileira