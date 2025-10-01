fechar
Selecao brasileira | Notícia

Brasil x França e Holanda? Seleção Brasileira enfrentará seleção europeia em amistoso

CBF mira confronto contra carrascas das Copas de 2006 e 2010 em março, na última Data Fifa antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 01/10/2025 às 15:55
Holanda x França, pela Euro 2024
Holanda x França, pela Euro 2024 - Uefa / Divulgação

Carlo Ancelotti divulgou nesta quarta-feira (1), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul Japão e aproveitou para responder algumas perguntas sobre possíveis adversários antes da convocação final para a Copa do Mundo 2026.

Serão seis amistosoaté a divulgação da lista com os nomes que buscarão o Hexa nos Estados Unidos, Canadá e México.

O coordenador de seleções, Rodrigo Caetanto, confirmou que a Seleção jogará na Europa em novembro, mais precisamente em Londres e em uma cidade a definir da França, possivelmente Paris.

Mas, as adversárias serão seleções africanas, com Senegal estando entre as mais cotadas segundo publicação do site Trivela.

Perguntado sobre os amistoso de março de 2026, Ancelotti confirmou que a ideia é enfrentar uma seleção europeia.

Brasil x França e Holanda

Segundo publicação do ge, a CBF projeta enfrentar França Holanda em março do próximo ano para fazer seus principais testes antes da Copa do Mundo.

Outra seleção que vinha sendo cotada era a Croácia, curiosamente, as três seleções, junto à Bélgica, são três das últimas cinco carrascas do Brasil em Copas do Mundo, eliminado o Brasil nas Copas de 2006, 2010 e 2022.

