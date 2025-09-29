fechar
Camisas da Copa do Mundo 2026: Veja imagens vazadas dos uniformes de Argentina, Alemanha, Inglaterra e várias seleções

Site especializado em vazamentos de uniformes, FootyHeadlines revelou supostos uniformes de várias seleções para a próxima Copa do Mundo

Por Victor Peixoto Publicado em 29/09/2025 às 15:35 | Atualizado em 29/09/2025 às 15:40
Montagem traz Messi com suposta nova camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026
Montagem traz Messi com suposta nova camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

Copa do Mundo 2026 acontecerá apenas entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, mas os uniformes das seleções que disputarão a competição já começam a ter imagens vazadas.

Até o momento, praticamente todas as principais seleções do mundo já tiveram, ao menos, informações reveladas pelo site FootyHeadlines, incluindo o Brasil, que terá o primeiro uniforme inspirado no utilizado na conquista do Tri, em 1970, e o segundo uniforme azul com inéditos detalhes em preto.

Até o momento, a maior parte dos vazamentos dá conta de seleções que utilizarão uniformes produzidos pela Adidas e que tem lançamento previsto para novembro deste ano, 2025.

São os casos de ArgentinaAlemanhaEspanhaItáliaJapãoMéxicoBélgica, por exemplo.

Das seleções que utilizarão Nike, mesma fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira, apenas InglaterraCroácia e Turquia tiveram seus modelos vazados.

Portugal, que vestirá Puma, também teve imagens de sua nova camisa vazadas.

Imagens de vazamentos das camisas da Copa do Mundo 2026

Argentina

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Argentina para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Alemanha

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva da Alemanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Espanha

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Inglaterra

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Inglaterra para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Itália

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Itália para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva da Itália para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Bélgica

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Bélgica para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

México

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva do México para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Colômbia

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Colômbia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Uruguai

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa do Uruguai para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva do Uruguai para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Portugal

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Polônia

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Polônia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva da Polônia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Suíça

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Suíça para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Hungria

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Hungria para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Croácia

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa da Croácia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

FootyHeadlines / Reprodução
Camisa reserva da Croácia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

