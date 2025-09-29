Camisas da Copa do Mundo 2026: Veja imagens vazadas dos uniformes de Argentina, Alemanha, Inglaterra e várias seleções

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Site especializado em vazamentos de uniformes, FootyHeadlines revelou supostos uniformes de várias seleções para a próxima Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2026 acontecerá apenas entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, mas os uniformes das seleções que disputarão a competição já começam a ter imagens vazadas.

Até o momento, praticamente todas as principais seleções do mundo já tiveram, ao menos, informações reveladas pelo site FootyHeadlines, incluindo o Brasil, que terá o primeiro uniforme inspirado no utilizado na conquista do Tri, em 1970, e o segundo uniforme azul com inéditos detalhes em preto.

Até o momento, a maior parte dos vazamentos dá conta de seleções que utilizarão uniformes produzidos pela Adidas e que tem lançamento previsto para novembro deste ano, 2025.

São os casos de Argentina, Alemanha, Espanha, Itália, Japão, México e Bélgica, por exemplo.

Das seleções que utilizarão Nike, mesma fornecedora de material esportivo da Seleção Brasileira, apenas Inglaterra, Croácia e Turquia tiveram seus modelos vazados.

Portugal, que vestirá Puma, também teve imagens de sua nova camisa vazadas.

Imagens de vazamentos das camisas da Copa do Mundo 2026

Argentina

Camisa da Argentina para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Alemanha

Camisa da Alemanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Camisa reserva da Alemanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Espanha

Camisa da Espanha para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Inglaterra

Camisa da Inglaterra para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Itália

Camisa da Itália para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Camisa reserva da Itália para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Bélgica

Camisa da Bélgica para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

México

Camisa reserva do México para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Colômbia

Camisa da Colômbia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Uruguai

Camisa do Uruguai para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Camisa reserva do Uruguai para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Portugal

Camisa de Portugal para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Polônia

Camisa da Polônia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Camisa reserva da Polônia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Suíça

Camisa da Suíça para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Hungria

Camisa da Hungria para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução

Croácia

Camisa da Croácia para Copa do Mundo 2026 (vazamento) - FootyHeadlines / Reprodução