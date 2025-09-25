Fifa revela os mascotes da Copa do Mundo 2026: Maple, Zayu e Clutch

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O alce Maple, o jaguar Zayu e a águia Clutch serão os mascotes da próxima Copa, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México

A Fifa revelou nesta quinta-feira (25), os mascotes oficiais da Copa do Mundo 2026, cada um representando um dos três países sedes do próximo mundial, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Usando vermelho, Maple é um alce e representa o Canadá. Usando verde, o representante do México é o jaguar Zayu. Usando azul, a águia-de-cabeça-branca, também conhecida com "águia-americana", Clutch fecha o trio reforçando o símbolo dos Estados Unidos.

Esta será a terceira Copa do Mundo a contar com mais de um mascote. Em 1974, Tipp e Tap dividiram o posto na Copa da Alemanha e em 2002, Os “Spheriks” Ato, Kaz e Nik foram os mascotes da Copa do Japão e da Coreia, a primeira e até então única Copa realizada em mais de um país.

Sorteio da Copa do Mundo 2026

O sorteio da Copa do Mundo 2026 está marcado para o dia 5 de dezembro, às 13h, horário de Brasília, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

Tal como em 2022, o sorteio será realizado com a indefinição das vagas das seleções que disputam a Repescagem. Serão seis ao todo, sendo quatro da Europa e duas vindas da repescagem continental.

O sorteio definirá os 12 grupos da Copa do Mundo e os caminhos das 48 seleções participantes.

Ao todo, 18 seleções já estão classificadas para a competição que acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

São elas: