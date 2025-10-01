Brasil x Coreia do Sul e Japão: Lista de convocados, data e horário dos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para jogos na Ásia, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo 2026

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 terminaram, mas isso não significa que a preparação da Seleção Brasileira chegou ao fim.

Classifica em 5° lugar, sua pior campanha na história, o Brasil disputará seis amistosos antes da convocação final para a Copa.

Os dois primeiros neste mês de outubro, quando a Seleção viaja à Ásia para enfrentar Coreia do Sul e Japão e e é bom o torcedor já ir ajustando o despertador pois ambas as partidas serão pela manhã no horário de Brasília.

Saiba tudo sobre os próximos jogos da Seleção Brasileira

Convocação

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederon (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Laterais



Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros



Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Lucas Beraldo (PSG)

Meias

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Coreia do Sul x Brasil

O jogo contra a Coreia do Sul está marcado para uma sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h da manhã, em Seul, no Seul World Cup Stadium, que foi um dos palcos da Copa do Mundo 2002, onde o Brasil conquistou o Penta.

Japão x Brasil

Já o duelo contra os japoneses está marcado para o dia 14, uma terça-feira, às 7h30 da manhã, no Tokyo Stadium, em Tóquio.

Transmissão ao vivo

A transmissão de ambos os jogos ficará por conta da Globo, que exibirá a partida na tv aberta, no Globoplay, pelo streaming, no Sportv, pela tv fechada e pela geTV, no YouTube.

Brasil fará ainda mais quatro amistosos contra seleções da África e da Europa

Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França e Croácia ou Holanda.

Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa do Hexa.