Brasil x Coreia do Sul e Japão: Lista de convocados, data e horário dos jogos
Para jogos na Ásia, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo 2026
As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 terminaram, mas isso não significa que a preparação da Seleção Brasileira chegou ao fim.
Classifica em 5° lugar, sua pior campanha na história, o Brasil disputará seis amistosos antes da convocação final para a Copa.
Os dois primeiros neste mês de outubro, quando a Seleção viaja à Ásia para enfrentar Coreia do Sul e Japão e e é bom o torcedor já ir ajustando o despertador pois ambas as partidas serão pela manhã no horário de Brasília.
Saiba tudo sobre os próximos jogos da Seleção Brasileira
Convocação
Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Ederon (Fenerbahçe)
- Hugo Souza (Corinthians)
Laterais
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Roma)
- Caio Henrique (Monaco)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
Zagueiros
- Éder Militão (Real Madrid)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Lucas Beraldo (PSG)
Meias
- André (Wolverhampton)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Casemiro (Manchester United)
- João Gomes (Wolverhampton)
- Joelinton (Newcastle)
- Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Estêvão (Chelsea)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Jesus (Nottingham Forest)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Richarlison (Tottenham)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)
Coreia do Sul x Brasil
O jogo contra a Coreia do Sul está marcado para uma sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h da manhã, em Seul, no Seul World Cup Stadium, que foi um dos palcos da Copa do Mundo 2002, onde o Brasil conquistou o Penta.
Japão x Brasil
Já o duelo contra os japoneses está marcado para o dia 14, uma terça-feira, às 7h30 da manhã, no Tokyo Stadium, em Tóquio.
Transmissão ao vivo
A transmissão de ambos os jogos ficará por conta da Globo, que exibirá a partida na tv aberta, no Globoplay, pelo streaming, no Sportv, pela tv fechada e pela geTV, no YouTube.
Brasil fará ainda mais quatro amistosos contra seleções da África e da Europa
Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.
Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França e Croácia ou Holanda.
Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa do Hexa.