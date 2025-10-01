fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Coreia do Sul e Japão: Lista de convocados, data e horário dos jogos

Para jogos na Ásia, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa do Mundo 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 01/10/2025 às 15:41
- Victor Peixoto / Blog do Torcedor

As Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo 2026 terminaram, mas isso não significa que a preparação da Seleção Brasileira chegou ao fim.

Classifica em 5° lugar, sua pior campanha na história, o Brasil disputará seis amistosoantes da convocação final para a Copa.

Os dois primeiros neste mês de outubro, quando a Seleção viaja à Ásia para enfrentar Coreia do Sul Japão e e é bom o torcedor já ir ajustando o despertador pois ambas as partidas serão pela manhã no horário de Brasília. 

Saiba tudo sobre os próximos jogos da Seleção Brasileira

Convocação

Goleiros

  • Bento (Al-Nassr)
  • Ederon (Fenerbahçe)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

  • Éder Militão (Real Madrid)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Lucas Beraldo (PSG)

Meias

  • André (Wolverhampton)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • João Gomes (Wolverhampton)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estêvão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Richarlison (Tottenham)
  • Rodrygo (Real Madrid)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid) 

Coreia do Sul x Brasil

O jogo contra a Coreia do Sul está marcado para uma sexta-feira, dia 10 de outubro, às 8h da manhã, em Seul, no Seul World Cup Stadium, que foi um dos palcos da Copa do Mundo 2002, onde o Brasil conquistou o Penta.

Japão x Brasil

Já o duelo contra os japoneses está marcado para o dia 14, uma terça-feira, às 7h30 da manhã, no Tokyo Stadium, em Tóquio.

Transmissão ao vivo

A transmissão de ambos os jogos ficará por conta da Globo, que exibirá a partida na tv aberta, no Globoplay, pelo streaming, no Sportv, pela tv fechada e pela geTV, no YouTube.

Brasil fará ainda mais quatro amistosos contra seleções da África e da Europa

Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França Croácia ou Holanda.

Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa do Hexa.

