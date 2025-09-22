CBF divulga data da próxima convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Coreia do Sul e Japão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para jogos contra o Coreia do Sul e Japão, Ancelotti fará penúltima convocação antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo 2026

Carlo Ancelotti já tem data para realizar a próxima convocação da Seleção Brasileira!

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (22), a data em que o treinador divulgará a lista com os 23 jogadores que disputarão os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, marcados respectivamente para os dia 10 e 14 de outubro e que serão disputados nos Seul e Tóquio.



Veja a data da convocação da Seleção Brasileira para jogos contra Coreia do Sul e Japão

A convocação será realizada na quinta-feira da próxima semana, mais precisamente no dia 1 de outubro, às 15h, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A divulgação da lista terá transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube e você também poderá acompanhar um react ao vivo do Blog do Torcedor pelo canal da Rádio Jornal na plataforma.

Brasil ainda terá mais quatro amistosos antes da convocação para Copa do Mundo 2026

Além dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, que estão garantidas na próxima Copa, o Brasil realizará mais quatro amistosos antes da divulgação da lista final com os jogadores que disputarão a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México.

Serão dois deles na Data Fifa de novembro, contra duas seleções africanas ainda a ser definidas, e outros dois em março do próximo ano, contra duas seleções europeias também a ser definidas, embora rumores deem conta de que as possibilidades são França e Croácia ou Holanda.

Em junho, a Seleção poderá disputar mais dois amistosos se assim entender necessário, mas já com o grupo definido para a disputa da Copa.