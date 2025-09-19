fechar
Selecao brasileira | Notícia

Seleção Brasileira: confira a data do próximo jogo do Brasil em 2025

Já classificado para a Copa do Mundo e aguardando apenas a definição das demais seleções classificadas, o Brasil ainda terá confrontos neste ano.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/09/2025 às 15:08
Elenco da Seleção Brasileira em partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo
Elenco da Seleção Brasileira em partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo - Reprodução/ CBF

Em 2025, a Seleção Brasileira alcançou a meta mais importante da temporada: garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 através das Eliminatórias Sul-Americanas.

Depois da Data Fifa de setembro, o Brasil terá mais compromissos neste ano. Em outubro, estão previstos dois amistosos já definidos, enquanto os jogos de novembro ainda aguardam a confirmação dos adversários pela CBF.

No ciclo que levou até o Mundial, a equipe passou por diferentes comandos técnicos, com Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

A definição veio às vésperas do torneio, quando a CBF acertou a chegada do italiano Carlo Ancelotti, então técnico do Real Madrid, para assumir a Seleção a pouco mais de um ano do início da competição.

Próximos jogos da seleção brasileira

Os próximos compromissos da equipe treinada por Carlo Ancelotti será contra Coreia do Sul e Japão, respectivamente nos dias 10 e 14 de outubro de 2025.

Amistosos Internacionais

Quarta-feira, 10 de outubro de 2025

  • Coreia do Sul x Brasil - Seul, Coreia do Sul

Domingo, 14 de outubro de 2025

  • Japão x Brasil - Tóquio, Japão

Últimos jogos da Seleção Brasileira (2025)

  • 10 de setembro: Bolívia 1 x 0 Brasil – Eliminatórias da Copa do Mundo
  • 5 de setembro: Brasil 3 x 0 Chile – Eliminatórias da Copa do Mundo
  • 11 de junho: Brasil 1 x 0 Paraguai – Eliminatórias da Copa do Mundo
  • 6 de junho: Equador 0 x 0 Brasil – Eliminatórias da Copa do Mundo
  • 25 de março: Argentina 4 x 1 Brasil – Eliminatórias da Copa do Mundo
  • 20 de março: Brasil 2 x 1 Colômbia – Eliminatórias da Copa do Mundo

