Seleção Brasileira: confira a data do próximo jogo do Brasil em 2025

Já classificado para a Copa do Mundo e aguardando apenas a definição das demais seleções classificadas, o Brasil ainda terá confrontos neste ano.

Em 2025, a Seleção Brasileira alcançou a meta mais importante da temporada: garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 através das Eliminatórias Sul-Americanas.

Depois da Data Fifa de setembro, o Brasil terá mais compromissos neste ano. Em outubro, estão previstos dois amistosos já definidos, enquanto os jogos de novembro ainda aguardam a confirmação dos adversários pela CBF.

No ciclo que levou até o Mundial, a equipe passou por diferentes comandos técnicos, com Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

A definição veio às vésperas do torneio, quando a CBF acertou a chegada do italiano Carlo Ancelotti, então técnico do Real Madrid, para assumir a Seleção a pouco mais de um ano do início da competição.

Próximos jogos da seleção brasileira

Os próximos compromissos da equipe treinada por Carlo Ancelotti será contra Coreia do Sul e Japão, respectivamente nos dias 10 e 14 de outubro de 2025.

Amistosos Internacionais

Quarta-feira, 10 de outubro de 2025

Coreia do Sul x Brasil - Seul, Coreia do Sul

Domingo, 14 de outubro de 2025

Japão x Brasil - Tóquio, Japão

Últimos jogos da Seleção Brasileira (2025)