Bola de Ouro: Brasil ou Argentina? Veja qual país mais vezes venceu a premiação
À frente dos europeus, brasileiros e argentinos lideram o ranking da Bola de Ouro com 10 jogadores e 25 prêmios de melhor jogador do mundo
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.
Dentre outras categorias, a cerimônia premiará o melhor jogador do mundo da temporada 2024/25, que contempla o período do segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025.
Prêmios dessa natureza, claro, geram disputas e rivalidades, sendo as mais famosas delas a de Messi x Cristiano Ronaldo e Brasil x Argentina. Mas, quem leva a melhor?
Brasil é país com mais Bolas de Ouro em lista revisada; Argentina lidera lista "original"
Existem duas listas oficias da Bola de Ouro, a que podemos chamar de "original" e a "revisada".
Essa distinção acontece por que, de 1956, na sua primeira edição, até 1994, a France Football contemplava apenas jogadores europeus e atletas de outras nacionalidades sequer participavam da disputa.
Nesta lista original, o Brasil é apenas o 6° colocado com cinco prêmios, atrás de Alemanha, França, Holanda e Portugal, com seis prêmios cada, e da Argentina, que lidera o Ranking com oito Bolas de Ouro, todas de Lionel Messi.
Em 2015, às vésperas do aniversário de 60 anos da premiação, a France Football divulgou uma lista revisada com novos vencedores das edições de 1994 para trás, sem retirar as conquistar originais.
Nesta atualização, o Brasil conquistou mais nove prêmios, sendo sete deles em favor de Pelé. Outros três prêmios foram concedidos à Argentina, sendo dois dados a Maradona e um a Mario Kempes.
Nesta lista revisada, o Brasil assume a liderança com 14 Bolas de Ouro, à frente da Argentina, que tem 11 conquistas, ou 13 se considerarmos as duas conquistas de Di Stéfano, que disputou o prêmio como espanhol.
Na lista revisada, o Brasil também é o país com mais jogadores a vencer a premiação, com sete, sendo eles: Pelé, Ronaldo, Garrincha, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.
Em segundo lugar aparecem Alemanha, França e Itália com cinco jogadores cada e que lideram na "lista original".
Ranking da Bola de Ouro por país
Lista "original"
- Argentina – 8 prêmios (1 jogador)
- Alemanha – 7 prêmios (5 jogadores)
- França – 7 prêmios (5 jogadores)
- Holanda – 7 prêmios (3 jogadores)
- Portugal – 7 prêmios (3 jogadores)
- Brasil – 5 prêmios (4 jogadores)
- Itália – 5 prêmios (5 jogadores)
- Inglaterra – 5 prêmios (4 jogadores)
- Espanha – 4 prêmios (3 jogadores)
- União Soviética – 3 prêmios (3 jogadores)
- Bulgária – 1 prêmio (1 jogador)
- República Tcheca – 1 prêmio (1 jogador)
- Croácia – 1 prêmio (1 jogador)
- Dinamarca – 1 prêmio (1 jogador)
- Escócia – 1 prêmio (1 jogador)
- Hungria – 1 prêmio (1 jogador)
- Irlanda do Norte – 1 prêmio (1 jogador)
- Libéria – 1 prêmio (1 jogador)
- Tchecoslováquia – 1 prêmio (1 jogador)
- Ucrânia – 1 prêmio (1 jogador)
Lista Revisada
Ranking por país
- Brasil - 14 prêmios
- Argentina – 11 prêmios (3 jogadores) / 13 prêmios e 4 jogadores se consideram Di Stéfano
- Alemanha – 7 prêmios (5 jogadores)
- França – 7 prêmios (5 jogadores)
- Holanda – 7 prêmios (3 jogadores)
- Portugal – 7 prêmios (3 jogadores)
- Itália – 5 prêmios (5 jogadores)
- Inglaterra – 5 prêmios (4 jogadores)
- Espanha – 4 prêmios (3 jogadores)
- União Soviética – 3 prêmios (3 jogadores)
- Bulgária – 1 prêmio (1 jogador)
- República Tcheca – 1 prêmio (1 jogador)
- Croácia – 1 prêmio (1 jogador)
- Dinamarca – 1 prêmio (1 jogador)
- Escócia – 1 prêmio (1 jogador)
- Hungria – 1 prêmio (1 jogador)
- Irlanda do Norte – 1 prêmio (1 jogador)
- Libéria – 1 prêmio (1 jogador)
- Tchecoslováquia – 1 prêmio (1 jogador)
- Ucrânia – 1 prêmio (1 jogador)
Todos os indicados da Bola de Ouro 2025
Melhor jogador do mundo
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Gianluigi Donnaruma (PSG)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Désiré Doué (PSG)
- Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martinez (Inter de Milão)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scot McTominay (Napoli)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Troféu Kopa de melhor jogador sub-21
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Estevão (Palmeiras)
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Melhor jogadora sub-21
- Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Vicky Lopez (Barcelona)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
Troféu Yashin de melhor goleiro
- Alisson (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Prêmio de melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Prêmio de melhor técnico do futebol masculino
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Seleção Brasileira)
- Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)
Melhor clube masculino
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- PSG
Melhor clube feminino
- Arsenal
- Barcelona
- Chelsea
- Lyon
- Orlando Pride
Melhor jogadora do mundo
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Bühl (Bayern de Munique)
- Steph Catley (Arsenal)
- Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Esther Gonzalez (Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Keblly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)