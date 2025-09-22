Bola de Ouro: Brasil ou Argentina? Veja qual país mais vezes venceu a premiação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

À frente dos europeus, brasileiros e argentinos lideram o ranking da Bola de Ouro com 10 jogadores e 25 prêmios de melhor jogador do mundo

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.

Dentre outras categorias, a cerimônia premiará o melhor jogador do mundo da temporada 2024/25, que contempla o período do segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025.



Prêmios dessa natureza, claro, geram disputas e rivalidades, sendo as mais famosas delas a de Messi x Cristiano Ronaldo e Brasil x Argentina. Mas, quem leva a melhor?

Brasil é país com mais Bolas de Ouro em lista revisada; Argentina lidera lista "original"

Existem duas listas oficias da Bola de Ouro, a que podemos chamar de "original" e a "revisada".

Essa distinção acontece por que, de 1956, na sua primeira edição, até 1994, a France Football contemplava apenas jogadores europeus e atletas de outras nacionalidades sequer participavam da disputa.

Nesta lista original, o Brasil é apenas o 6° colocado com cinco prêmios, atrás de Alemanha, França, Holanda e Portugal, com seis prêmios cada, e da Argentina, que lidera o Ranking com oito Bolas de Ouro, todas de Lionel Messi.

Em 2015, às vésperas do aniversário de 60 anos da premiação, a France Football divulgou uma lista revisada com novos vencedores das edições de 1994 para trás, sem retirar as conquistar originais.

Nesta atualização, o Brasil conquistou mais nove prêmios, sendo sete deles em favor de Pelé. Outros três prêmios foram concedidos à Argentina, sendo dois dados a Maradona e um a Mario Kempes.

Nesta lista revisada, o Brasil assume a liderança com 14 Bolas de Ouro, à frente da Argentina, que tem 11 conquistas, ou 13 se considerarmos as duas conquistas de Di Stéfano, que disputou o prêmio como espanhol.

Na lista revisada, o Brasil também é o país com mais jogadores a vencer a premiação, com sete, sendo eles: Pelé, Ronaldo, Garrincha, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

Em segundo lugar aparecem Alemanha, França e Itália com cinco jogadores cada e que lideram na "lista original".

Ranking da Bola de Ouro por país

Lista "original"

Argentina – 8 prêmios (1 jogador) Alemanha – 7 prêmios (5 jogadores) França – 7 prêmios (5 jogadores) Holanda – 7 prêmios (3 jogadores) Portugal – 7 prêmios (3 jogadores) Brasil – 5 prêmios (4 jogadores) Itália – 5 prêmios (5 jogadores) Inglaterra – 5 prêmios (4 jogadores) Espanha – 4 prêmios (3 jogadores) União Soviética – 3 prêmios (3 jogadores) Bulgária – 1 prêmio (1 jogador) República Tcheca – 1 prêmio (1 jogador) Croácia – 1 prêmio (1 jogador) Dinamarca – 1 prêmio (1 jogador) Escócia – 1 prêmio (1 jogador) Hungria – 1 prêmio (1 jogador) Irlanda do Norte – 1 prêmio (1 jogador) Libéria – 1 prêmio (1 jogador) Tchecoslováquia – 1 prêmio (1 jogador) Ucrânia – 1 prêmio (1 jogador)

Lista Revisada

Ranking por país

Brasil - 14 prêmios Argentina – 11 prêmios (3 jogadores) / 13 prêmios e 4 jogadores se consideram Di Stéfano Alemanha – 7 prêmios (5 jogadores) França – 7 prêmios (5 jogadores) Holanda – 7 prêmios (3 jogadores) Portugal – 7 prêmios (3 jogadores) Itália – 5 prêmios (5 jogadores) Inglaterra – 5 prêmios (4 jogadores) Espanha – 4 prêmios (3 jogadores) União Soviética – 3 prêmios (3 jogadores) Bulgária – 1 prêmio (1 jogador) República Tcheca – 1 prêmio (1 jogador) Croácia – 1 prêmio (1 jogador) Dinamarca – 1 prêmio (1 jogador) Escócia – 1 prêmio (1 jogador) Hungria – 1 prêmio (1 jogador) Irlanda do Norte – 1 prêmio (1 jogador) Libéria – 1 prêmio (1 jogador) Tchecoslováquia – 1 prêmio (1 jogador) Ucrânia – 1 prêmio (1 jogador)

Todos os indicados da Bola de Ouro 2025

Melhor jogador do mundo

Jude Bellingham (Real Madrid)



(Real Madrid) Gianluigi Donnaruma (PSG)



(PSG) Ousmane Dembélé (PSG)



(PSG) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)



(Borussia Dortmund) Denzel Dumfries (Inter de Milão)



(Inter de Milão) Désiré Doué (PSG)



(PSG) Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)



(Sporting/Arsenal) Erling Haaland (Manchester City)



(Manchester City) Achraf Hakimi (PSG)



(PSG) Harry Kane (Bayern de Munique)



(Bayern de Munique) Khvicha Kvaratskhelia (PSG)



(PSG) Robert Lewandowski (Barcelona)



(Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool)



(Liverpool) Lautaro Martinez (Inter de Milão)



(Inter de Milão) Kylian Mbappé (Real Madrid)



(Real Madrid) Scot McTominay (Napoli)



(Napoli) Nuno Mendes (PSG)



(PSG) João Neves (PSG)



(PSG) Michael Olise (Bayern de Munique)



(Bayern de Munique) Cole Palmer (Chelsea)



(Chelsea) Pedri (Barcelona)



(Barcelona) Raphinha (Barcelona)



Declan Rice (Arsenal)



(Arsenal) Fabian Ruiz (PSG)



(PSG) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Virgil van Dijk (Liverpool)

(Liverpool) Vinicius Júnior (Real Madrid)



(Real Madrid) Vitinha (PSG)



(PSG) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)



(Bayer Leverkusen/Liverpool) Lamine Yamal (Barcelona)

Troféu Kopa de melhor jogador sub-21

Ayyoub Bouaddi (Lille)



(Lille) Pau Cubarsi (Barcelona)



(Barcelona) Désiré Doué (PSG)



(PSG) Estevão (Palmeiras)



Dean H u ijsen (Bournemouth/Real Madrid)



H ijsen (Bournemouth/Real Madrid) Myles Lewis-Skelly (Arsenal)



(Arsenal) Rodrigo Mora (Porto)



(Porto) João Neves (PSG)



(PSG) Lamine Yamal (Barcelona)



(Barcelona) Kenan Yildiz (Juventus)

Melhor jogadora sub-21

Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)



(Brighton/Arsenal) Linda Caicedo (Real Madrid)



(Real Madrid) Wieke Kaptein (Chelsea)



(Chelsea) Vicky Lopez (Barcelona)



(Barcelona) Claudia Martinez Ovando (Olimpia)

Troféu Yashin de melhor goleiro

Alisson (Liverpool)



Yassine Bounou (Al-Hilal)



(Al-Hilal) Lucas Chevalier (Lille)



(Lille) Thibaut Courtois (Real Madrid)



(Real Madrid) Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)



(PSG/Manchester City) Emiliano Martínez (Aston Villa)



(Aston Villa) Jan Oblak (Atlético de Madrid)



(Atlético de Madrid) David Raya (Arsenal)



(Arsenal) Matz Sels (Nottingham Forest)



(Nottingham Forest) Yann Sommer (Inter de Milão)

Prêmio de melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)



(Gotham FC) Cata Coll (Barcelona)



(Barcelona) Hannah Hampton (Chelsea)



(Chelsea) Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)



(Paris FC/Brighton) Daphne van Domselaar (Arsenal)

Prêmio de melhor técnico do futebol masculino



Antonio Conte (Napoli)



(Napoli) Luis Enrique (PSG)



(PSG) Hansi Flick (Barcelona)



(Barcelona) Enzo Maresca (Chelsea)



(Chelsea) Arne Slot (Liverpool)

Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino

Sonia Bompastor (Chelsea)



(Chelsea) Arthur Elias (Seleção Brasileira)



Justine Madugu (Seleção da Nigéria)



(Seleção da Nigéria) Renée Slegers (Arsenal)



(Arsenal) Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Melhor clube masculino

Barcelona



Botafogo



Chelsea



Liverpool

PSG

Melhor clube feminino

Arsenal



Barcelona



Chelsea



Lyon



Orlando Pride

Melhor jogadora do mundo