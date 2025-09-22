fechar
Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: confira o ranking oficial divulgado pela France Football

France Football divulga os indicados à Bola de Ouro 2025, reconhecendo os melhores jogadores da temporada 2024/25 em clubes e seleções.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 13:51 | Atualizado em 22/09/2025 às 14:23
Bola de Ouro, entregue pela revista France Football
Bola de Ouro, entregue pela revista France Football - Divulgação

A France Football divulgou a lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, a mais tradicional premiação individual do futebol mundial. A relação inclui atletas que se destacaram na temporada 2024/25, reconhecendo seu desempenho em clubes e seleções.

Entre os nomes já confirmados estão grandes craques como Vinícius Jr., Erling Haaland, Jude Bellingham, Lautaro Martínez e Robert Lewandowski, além de talentos emergentes como Désiré Doué e João Neves.

A lista também traz atletas de diferentes posições, incluindo goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes, refletindo a diversidade e qualidade do futebol atual.

A premiação será realizada nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris, e marcará a 69ª edição da Bola de Ouro.

Este ano, a France Football mantém a tradição de reconhecer os melhores jogadores do mundo, com categorias masculinas e femininas, consolidando ainda mais a importância do prêmio no calendário esportivo global.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ranking oficial da Bola de Ouro 2025

  1. Ainda não divulgado
  2. Ainda não divulgado
  3. Ainda não divulgado
  4. Ainda não divulgado
  5. Ainda não divulgado
  6. Ainda não divulgado
  7. Ainda não divulgado
  8. Ainda não divulgado
  9. Ainda não divulgado
  10. Ainda não divulgado
  11. Pedri
  12. Khvicha Kvaratskhelia
  13. Harry Kane
  14. Désiré Doué
  15. Viktor Gyökeres
  16. Vinícius Jr.
  17. Robert Lewandowski
  18. Scott McTominay
  19. João Neves
  20. Lautaro Martínez
  21. Serhou Guirassy
  22. Alexis Mac Allister
  23. Jude Bellingham
  24. Fabián Ruiz
  25. Denzel Dumfries
  26. Erling Haaland
  27. Declan Rice
  28. Virgil van Dijk
  29. Florian Wirtz
  30. Michael Olise

Veja as categorias da Bola de Ouro 2025

  • Bola de Ouro masculina: melhor jogador
  • Bola de Ouro feminina: melhor jogadora
  • Troféu Yashin: melhor goleiro e goleira
  • Troféu Kopa: melhor jogador e jogadora sub-21
  • Troféu Gerd Müller: jogador e jogadora com mais gols entre clubes e seleções
  • Time do ano no futebol masculino
  • Time do ano no futebol feminino
  • Troféu Johan Cruyff: melhor treinador de futebol masculino/melhor treinador(a) de futebol feminino
  • Prêmio Sócrates: honraria dada para atletas envolvidos com causas sociais

Informações

  • Data: 22 de setembro de 2025
  • Local: Teatro du Châtelet, em Paris
  • Edição: 69ª edição da Bola de Ouro

Leia também

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
Ballon d'or

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica
Ballon d'or

PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica

Compartilhe

Tags