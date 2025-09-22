Bola de Ouro 2025: confira o ranking oficial divulgado pela France Football
France Football divulga os indicados à Bola de Ouro 2025, reconhecendo os melhores jogadores da temporada 2024/25 em clubes e seleções.
A France Football divulgou a lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, a mais tradicional premiação individual do futebol mundial. A relação inclui atletas que se destacaram na temporada 2024/25, reconhecendo seu desempenho em clubes e seleções.
Entre os nomes já confirmados estão grandes craques como Vinícius Jr., Erling Haaland, Jude Bellingham, Lautaro Martínez e Robert Lewandowski, além de talentos emergentes como Désiré Doué e João Neves.
A lista também traz atletas de diferentes posições, incluindo goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes, refletindo a diversidade e qualidade do futebol atual.
A premiação será realizada nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris, e marcará a 69ª edição da Bola de Ouro.
Este ano, a France Football mantém a tradição de reconhecer os melhores jogadores do mundo, com categorias masculinas e femininas, consolidando ainda mais a importância do prêmio no calendário esportivo global.
Ranking oficial da Bola de Ouro 2025
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Ainda não divulgado
- Pedri
- Khvicha Kvaratskhelia
- Harry Kane
- Désiré Doué
- Viktor Gyökeres
- Vinícius Jr.
- Robert Lewandowski
- Scott McTominay
- João Neves
- Lautaro Martínez
- Serhou Guirassy
- Alexis Mac Allister
- Jude Bellingham
- Fabián Ruiz
- Denzel Dumfries
- Erling Haaland
- Declan Rice
- Virgil van Dijk
- Florian Wirtz
- Michael Olise
Veja as categorias da Bola de Ouro 2025
- Bola de Ouro masculina: melhor jogador
- Bola de Ouro feminina: melhor jogadora
- Troféu Yashin: melhor goleiro e goleira
- Troféu Kopa: melhor jogador e jogadora sub-21
- Troféu Gerd Müller: jogador e jogadora com mais gols entre clubes e seleções
- Time do ano no futebol masculino
- Time do ano no futebol feminino
- Troféu Johan Cruyff: melhor treinador de futebol masculino/melhor treinador(a) de futebol feminino
- Prêmio Sócrates: honraria dada para atletas envolvidos com causas sociais
Informações
- Data: 22 de setembro de 2025
- Local: Teatro du Châtelet, em Paris
- Edição: 69ª edição da Bola de Ouro