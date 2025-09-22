Bola de Ouro 2025: confira o ranking oficial divulgado pela France Football

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

France Football divulga os indicados à Bola de Ouro 2025, reconhecendo os melhores jogadores da temporada 2024/25 em clubes e seleções.

A France Football divulgou a lista oficial dos indicados à Bola de Ouro 2025, a mais tradicional premiação individual do futebol mundial. A relação inclui atletas que se destacaram na temporada 2024/25, reconhecendo seu desempenho em clubes e seleções.

Entre os nomes já confirmados estão grandes craques como Vinícius Jr., Erling Haaland, Jude Bellingham, Lautaro Martínez e Robert Lewandowski, além de talentos emergentes como Désiré Doué e João Neves.

A lista também traz atletas de diferentes posições, incluindo goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes, refletindo a diversidade e qualidade do futebol atual.

A premiação será realizada nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris, e marcará a 69ª edição da Bola de Ouro.

Este ano, a France Football mantém a tradição de reconhecer os melhores jogadores do mundo, com categorias masculinas e femininas, consolidando ainda mais a importância do prêmio no calendário esportivo global.

Ranking oficial da Bola de Ouro 2025

Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Ainda não divulgado Pedri Khvicha Kvaratskhelia Harry Kane Désiré Doué Viktor Gyökeres Vinícius Jr. Robert Lewandowski Scott McTominay João Neves Lautaro Martínez Serhou Guirassy Alexis Mac Allister Jude Bellingham Fabián Ruiz Denzel Dumfries Erling Haaland Declan Rice Virgil van Dijk Florian Wirtz Michael Olise

Veja as categorias da Bola de Ouro 2025

Bola de Ouro masculina: melhor jogador

melhor jogador Bola de Ouro feminina: melhor jogadora

melhor jogadora Troféu Yashin: melhor goleiro e goleira

melhor goleiro e goleira Troféu Kopa: melhor jogador e jogadora sub-21

melhor jogador e jogadora sub-21 Troféu Gerd Müller: jogador e jogadora com mais gols entre clubes e seleções

jogador e jogadora com mais gols entre clubes e seleções Time do ano no futebol masculino

Time do ano no futebol feminino

Troféu Johan Cruyff: melhor treinador de futebol masculino/melhor treinador(a) de futebol feminino

melhor treinador de futebol masculino/melhor treinador(a) de futebol feminino Prêmio Sócrates: honraria dada para atletas envolvidos com causas sociais

