Bola de Ouro: Algum brasileiro é favorito ao prêmio? Confira
Último jogador brasileiro a conquistar o prêmio foi o meia Kaká, em 2007. Na última edição da premiação, Vini Jr ficou em segundo lugar
A cerimônia de premiação da Bola de Ouro será realizada nesta segunda-feira (22), e a grande expectativa está voltada para a decisão do vencedor do prêmio principal, que celebra o melhor jogador do mundo.
A torcida brasileira não esquece a decepção sentida na última edição da premiação, quando todos os olhares estavam voltados para uma possível vitória de Vini Jr. No entanto, o jogador do Real Madrid foi superado por Rodri, em decisão polêmica.
Apesar disso, o país aguarda com ansiedade para saber se algum atleta brasileiro será eleito o Bola de Ouro. Desde a vitória de Kaká, em 2007, apenas estrangeiros venceram o prêmio.
Algum brasileiro pode ser Bola de Ouro?
O único brasileiro que possui expectativas elevadas de ser o Bola de Ouro é Raphinha, que se destacou no Barcelona na última temporada.
Campeão espanhol, o time também foi semifinalista da Liga dos Campeões. Ao todo, Raphinha balançou as redes em 34 oportunidades, com 25 assistências concedidas.
Em participações diretas para gols de sua equipe, Raphinha está à frente de todos os considerados concorrentes ao prêmio.
O vencedor de 2025 será anunciado em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football e pelo jornal francês L'Équipe.