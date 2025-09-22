Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. posam juntas e animam fãs das celebridades
Margareth Serrão e Fernanda Cristina surgem lado a lado nas redes sociais em meio às especulações de affair entre a influenciadora e o craque
Clique aqui e escute a matéria
As especulações sobre um possível romance entre Virginia Fonseca e Vinicius Jr. ganharam mais combustível neste fim de semana.
Isso porque as mães dos dois, Margareth Serrão e Fernanda Cristina, apareceram juntas em um registro compartilhado nas redes sociais.
A foto foi publicada neste domingo (21/9) nos stories do Instagram com a legenda: “Uma nova amizade. Bora beber uma amiga”.
Na imagem, as duas aparecem sorridentes, gesto que não passou despercebido pelos fãs, já atentos às viagens recentes da influenciadora para Madri, onde o jogador do Real Madrid vive.
Rumores em alta
Virginia já havia comentado sobre Vini Jr. em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles. Sem confirmar ou negar envolvimento, ela disse: “O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear”, afirmou sobre suas idas à capital espanhola.
Em uma das ocasiões, Virginia foi flagrada saindo de uma lancha pouco depois do jogador. Em outra visita, ela acabou mostrando detalhes da casa do craque em vídeos postados em suas redes sociais, reforçando ainda mais os boatos.