Hytalo Santos e marido terão nova audiência na Justiça da Paraíba
Presos desde agosto, influenciador e Israel Nata Vicente seguem em penitenciária de João Pessoa e devem enfrentar audiência nesta terça (23)
O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, voltarão a encarar a Justiça da Paraíba nesta terça-feira (23/9).
O casal está preso desde o dia 15 de agosto e é investigado por tráfico de pessoas e exploração sexual, além de ter sido acusado de planejar fuga após o início das apurações.
Audiência marcada
Segundo informações do portal Leo Dias, a audiência acontece na terça, quando os dois ficarão frente a frente com a Justiça.
Ambos permanecem detidos na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa, conhecida popularmente como Penitenciária Roger.
Conforme compartilhado pelo próprio site, o Metrópoles entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) em busca de detalhes adicionais sobre a sessão, mas não obteve retorno.
Prisão e transferência
Hytalo e Israel chegaram a ficar 11 dias no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, antes de serem transferidos para a unidade prisional na capital paraibana, no fim de agosto. Atualmente, os dois estão em uma área reservada para pessoas LGBTQUIAPN+.
Além da prisão, os perfis oficiais do casal nas redes sociais permanecem suspensos.
Com informações do portal Metrópoles