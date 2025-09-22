Hytalo Santos e marido terão nova audiência na Justiça da Paraíba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presos desde agosto, influenciador e Israel Nata Vicente seguem em penitenciária de João Pessoa e devem enfrentar audiência nesta terça (23)

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, voltarão a encarar a Justiça da Paraíba nesta terça-feira (23/9).

O casal está preso desde o dia 15 de agosto e é investigado por tráfico de pessoas e exploração sexual, além de ter sido acusado de planejar fuga após o início das apurações.

Audiência marcada

Segundo informações do portal Leo Dias, a audiência acontece na terça, quando os dois ficarão frente a frente com a Justiça.

Ambos permanecem detidos na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa, conhecida popularmente como Penitenciária Roger.

Conforme compartilhado pelo próprio site, o Metrópoles entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) em busca de detalhes adicionais sobre a sessão, mas não obteve retorno.

Prisão e transferência

Hytalo e Israel chegaram a ficar 11 dias no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, antes de serem transferidos para a unidade prisional na capital paraibana, no fim de agosto. Atualmente, os dois estão em uma área reservada para pessoas LGBTQUIAPN+.

Além da prisão, os perfis oficiais do casal nas redes sociais permanecem suspensos.



Com informações do portal Metrópoles