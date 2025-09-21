Virginia Fonseca é coroada Rainha de Bateria da Grande Rio e assume posto de Paolla Oliveira
Influenciadora brilhou com look assinado por Rodolpho Rodrigo, repleto de cristais e franjas, em noite marcada por polêmicas e celebração.
A noite de sábado (20) foi de festa para a Grande Rio. Virginia Fonseca foi coroada oficialmente como Rainha de Bateria da escola de samba de Duque de Caxias, recebendo a faixa que por sete anos pertenceu a Paolla Oliveira.
Para a ocasião, a influenciadora escolheu um look ousado com franjas nas cores verde, vermelho e branco, em homenagem à agremiação.
O traje, assinado por Rodolpho Rodrigo, contou com mais de 5 mil cristais e 2 kg de franjas de canutilhos de vidro, resultado de um trabalho artesanal que levou mais de dez dias para ser concluído. Além do conjunto principal, Virginia também usou um vestido durante a coroação.
Noite de estreia e críticas à escolha
Apesar do clima de celebração, a escolha de Virginia como rainha dividiu opiniões desde o anúncio. A influenciadora enfrentou críticas de parte do público, que apontou sua pouca ligação com o samba. Um abaixo-assinado chegou a ser criado em protesto contra a decisão.
Ainda assim, Virginia chegou à quadra da escola determinada a mostrar que tinha talento no pé. O estilista responsável pelo look reforçou à revista Quem que as peças foram pensadas para valorizar os movimentos da influenciadora durante a performance.
O enredo da Grande Rio em 2026
A coroação de Virginia também marcou a contagem regressiva para o Carnaval 2026. A Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo Nação do Mangue, uma homenagem ao movimento Manguebeat, nascido em Recife, que une música, cultura e resistência.
