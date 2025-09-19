fechar
Celebridades | Notícia

Fernanda Lima abre o jogo sobre casamento com Rodrigo Hilbert e fala em independência

Aos 48 anos, apresentadora surpreende ao comentar possível separação e destaca importância da autonomia emocional e financeira para mulheres.

Por Bianca Tavares Publicado em 19/09/2025 às 9:26
Imagem de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert
Imagem de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Fernanda Lima, de 48 anos, chamou atenção ao abordar publicamente um tema delicado: a possibilidade de separação de Rodrigo Hilbert, com quem vive em união estável desde 2006.

Mãe de três filhos, a apresentadora revelou durante entrevista ao podcast Pod Fala que, caso o casamento chegue ao fim, está preparada para seguir em frente.

“Sempre penso assim: se um dia não for mais interessante para os dois, vamos embora. Vamos para o que tiver que ser, a vida está aí. Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais bom, vamos em frente”, declarou.

Autonomia acima de tudo

Na conversa, Fernanda destacou que acredita na importância da independência, tanto emocional quanto financeira, dentro de uma relação. Ela reforçou que não deseja estar presa a padrões antigos que colocam a mulher em posição de dependência.

Leia Também

“Fico pensando que seja lá o que for acontecer, quero me construir para ter autonomia emocional e financeira. A ideia que foi construída de que a gente precisa estar casada, que precisamos de um homem, que a gente não é ninguém sem um homem... Precisamos destruir isso para gerações futuras”, afirmou.

Além de falar sobre o casamento, Fernanda também comentou como enxerga a maternidade em fases distintas da vida. Segundo ela, a experiência foi bem diferente aos 30 e aos 40 anos.

“Estou achando bem mais cansativo [agora]. Não sou uma mãe que senta para brincar, não gosto. Gosto de ir para o sítio, botar uma botinha, subir em árvore, ir pra cachoeira… gosto de brincadeiras que eu brinco também”, contou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

A Fazenda 17: Rayane e Belo fizeram acordo para não terminar a relação durante reality, diz colunista
Celebridades

A Fazenda 17: Rayane e Belo fizeram acordo para não terminar a relação durante reality, diz colunista
Após apagão de fotos com Virginia, Zé Felipe posa ao lado de Ana Castela e Leonardo
Celebridades

Após apagão de fotos com Virginia, Zé Felipe posa ao lado de Ana Castela e Leonardo

Compartilhe

Tags