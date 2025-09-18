Após apagão de fotos com Virginia, Zé Felipe posa ao lado de Ana Castela e Leonardo
Depois de apagar todas as fotos com a influenciadora, Zé Felipe chocou a internet com a confirmação de uma colaboração com Ana Castela; veja!
Zé Felipe movimentou os internautas na madrugada desta quinta-feira (18)!
Depois de apagar todas as fotos com Virginia Fonseca do feed do Instagram, o cantor fez uma publicação em colaboração de um registro ao lado de Ana Castela, suposta affair do artista.
Na legenda, escreveu: "Coloca o chapéu que lá vem a pedrada."
A interação não parou por aí! Nos stories, o cantor publicou fotos do pai, Leonardo, abraçado com a sertaneja. A legenda? "Boa noite, querida família!".
Nas suas redes, Ana Castela confirmou que estava em Goiânia para gravação de um clipe com Zé Felipe. Os fãs dos artistas, claro, não perderam tempo de reforçar os rumores de uma suposta relação entre os dois.
O burburinho aumentou ainda mais quando o próprio Leonardo publicou fotos com os dois na sua página do Instagram com a legenda: "Visita do dia! A boiadeira @anacastelacantora".
"Zé ja pode assumir estamos com você", "A nora que o Leonardo sempre sonhou", "Só eu que berrei: NORAAAAAA?", foram alguns dos comentários mais curtidos.
Confira a publicação de Zé Felipe: