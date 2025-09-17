Mãe de Zé Felipe afirma que Leonardo atrapalhou estudos do filho: "Cansaço emocional"
Poliana Rocha, mãe do cantor, revelou que tentou de tudo para manter Zé Felipe na escola, porém não teve sucesso. Artista largou escola aos 14 anos.
Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, compartilhou que se sente culpada pelo cantor não ter terminado os estudos, tendo parado aos 14 anos, no sétimo ano.
Além disso, a jornalista revelou que Leonardo, pai do artista, também colaborou para o encerramento precoce da vida escolar.
"O Leonardo chegava do show, e o Zé Felipe estava na escola. Ele saía da escola 17h30, só que o Leonardo já estava com tanta saudade do menino que 15h30 já ia para porta da escola", afirmou durante uma entrevista para o programa Sensacional, da RedeTV!
O histórico do cantor já possuía duas reprovações, um diagnóstico de TDAH e ainda era liberado mais cedo para acompanhar o pai.
"O menino já tinha uma tendência a não gostar de escola e era potencializado pelo pai tirar ele mais cedo da escola. Me deu um trabalho que você não tem noção. Até hoje sinto um pouco de culpa em relação a isso", desabafou.Poliana Rocha
Apesar disso, Poliana revelou que tentou diversas formas para manter o filho na escola, mas não teve sucesso.
"Eu não tinha mais estrutura emocional. Fiquei um mês sentada na escola, não foi um dia, não. Toda hora ele saía para ir ao banheiro, inventava alguma coisa para não ficar na sala de aula. Não justificando, mas o Zé Felipe tem TDAH grave, foi diagnosticado aos 6 anos, tomava medicação e tudo. Aquilo ali estava me gerando um cansaço emocional e físico que eu já não tinha mais força. Não estava dando conta mais. Conversava com ele, coloquei na terapia, na psicopedagoga, tudo o que você pensar, eu fiz.", finalizou.
Com informações do portal Terra.
