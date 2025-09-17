fechar
Celebridades | Notícia

Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento após 17 anos de relação

Com uma relação desde 2008, Mateus e Paula se conheceram nos bastidores de um curta-metragem e tiveram dois filhos frutos do casamento.

Por Bianca Tavares Publicado em 17/09/2025 às 8:57
Imagem de Mateus Solano e Paula Braun
Imagem de Mateus Solano e Paula Braun - Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (16), os fãs do mundo do entretenimento e novelas receberam uma notícia impactante.

Mateus Solano e Paula Braun oficializaram o fim do casamento de mais de 17 anos por meio das redes sociais, com um texto que emocionou os internautas.

Juntos desde 2008, Mateus e Paula se conheceram nos bastidores de Maridos, Amantes e Pisantes, conforme compartilhado pelo portal Terra.

Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 10, são frutos do relacionamento dos dois atores, que afirmaram que o término ocorreu em termos saudáveis e irão prezar pelo bem-estar dos filhos, independentemente.

Em um trecho do texto, contam: "Já não somos um casal há algum tempo. [...] Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos".

Confira o texto completo e a publicação:

"Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos."

