Lucas Lima reage a pressão para novo relacionamento após separação de Sandy

Publicamente solteiro desde o fim do seu casamento com Sandy, anunciado em setembro de 2023, Lucas Lima abriu o coração sobre o atual momento da vida amorosa.

Em entrevista ao portal Gshow, o músico deixou claro que se surgisse um amor, não se fecharia para um novo relacionamento. “A gente nem tem essa opção, a de não estar aberto para amar. O amor, ele abre as portas e está tudo certo”, disse.

Lucas Lima, que costuma ser bastante discreto com a vida amorosa, ressaltou, ainda, que não está mais disposto a ficar desmentindo boatos que surgem na imprensa sobre novos affairs.

“Desde o último boato que surgiu, decidi que não falo mais sobre isso, senão a minha vida vai ser a todo momento desmentir essas notícias. E aí prefiro não entrar nesse assunto”, esclareceu ele.

