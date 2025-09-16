fechar
Virginia choca web com resposta sobre Vini Jr. "No ouvido dele eu falo"

Ao ser questionada sobre o jogador durante uma festa, a influenciadora deu resposta que aumentou os rumores do affair entre os dois.

Por Bianca Tavares Publicado em 16/09/2025 às 9:50 | Atualizado em 16/09/2025 às 10:37
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (15), Virginia Fonseca realizou uma festa para comemorar os 4 anos da marca WePink, em São Paulo.

No evento, que teve cobertura pelos stories da influenciadora, os boatos sobre Vini Jr. não ficaram de lado! Para o portal LeoDias, Virginia revelou se existe alguma possibilidade do jogador estampar publicidades de perfumes masculinos da marca.

"Então, a gente não descarta essa possibilidade, é sempre bom ter pessoas, ter parceiros, é maravilhoso, a gente não descarta isso, mas a gente vai sentindo com o tempo", comentou.

Ainda segundo a empresária, um produto para o público masculino não está descartado: "Hoje, no momento, a gente não tem ninguém em mente. Eu e a Samara que fazemos toda a divulgação da empresa, e tá dando super certo... Mas surgir alguém".

A conversa encerrou quando o tópico mudou para Vini Jr.! Quando questionada se ele estaria na festa, Virginia tentou cortar o assunto e respondeu: "Beijo, Léo!".

A repórter tentou novamente uma resposta: "Mas se ele viesse, você ia responder pra ele?", perguntou.

Em tom de brincadeira, Virginia respondeu: "Ah, no ouvido dele eu falo". Confira o look da influenciadora na festa da WePink:

