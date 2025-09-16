Virginia choca web com resposta sobre Vini Jr. "No ouvido dele eu falo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao ser questionada sobre o jogador durante uma festa, a influenciadora deu resposta que aumentou os rumores do affair entre os dois.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (15), Virginia Fonseca realizou uma festa para comemorar os 4 anos da marca WePink, em São Paulo.

No evento, que teve cobertura pelos stories da influenciadora, os boatos sobre Vini Jr. não ficaram de lado! Para o portal LeoDias, Virginia revelou se existe alguma possibilidade do jogador estampar publicidades de perfumes masculinos da marca.

"Então, a gente não descarta essa possibilidade, é sempre bom ter pessoas, ter parceiros, é maravilhoso, a gente não descarta isso, mas a gente vai sentindo com o tempo", comentou.

Ainda segundo a empresária, um produto para o público masculino não está descartado: "Hoje, no momento, a gente não tem ninguém em mente. Eu e a Samara que fazemos toda a divulgação da empresa, e tá dando super certo... Mas surgir alguém".

A conversa encerrou quando o tópico mudou para Vini Jr.! Quando questionada se ele estaria na festa, Virginia tentou cortar o assunto e respondeu: "Beijo, Léo!".

A repórter tentou novamente uma resposta: "Mas se ele viesse, você ia responder pra ele?", perguntou.

Em tom de brincadeira, Virginia respondeu: "Ah, no ouvido dele eu falo". Confira o look da influenciadora na festa da WePink: