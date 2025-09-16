Paulo Vilhena comenta relação com esposa 17 anos mais jovem: “É minha alma gêmea”
Paulo Vilhena atualmente é casado com Maria Luiza Vilhena, com quem tem uma filha, Manoela, de 2 anos. O ator, de 47 anos, comentou sobre a diferença de idade de 17 anos do casal – a influenciadora possui 29.
Em entrevista à revista Quem, ele avaliou como lida com o fato. “Acho que a mulher é sempre mais madura que o homem, em geral. A Luiza me ensina muita coisa, a gente troca muito bem, de igual para igual”, iniciou.
“É minha alma gêmea”
“Talvez, eu tenha vivido mais tempo, talvez mais experiências, mais situações, tipo festivais, viagens, mas ela é minha alma gêmea, meu par complementar”, afirmou Paulo Vilhena. Apaixonado, o ator ainda destacou a parceria na vida com a influenciadora.
“As nossas ideias batem muito, a gente tem pensamentos muito alinhados. Nossa, ela manifesta em mim novas etapas, novas metas, novos propósitos”, comemorou Vilhena, que é casado com Maria Luiza desde 2023. “Luiza traz isso para a nossa família, que é o grande encontro, a mulher que levanta o homem, no sentido de trazê-lo para novas perspectivas, novos olhares, novos compromissos”, avaliou.
