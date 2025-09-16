Viih Tube reage à entrada do pai em A Fazenda 17 após polêmicas: “Morro de medo”
Viih Tube usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (16), e comentou sobre a entrada do pai, Fabiano Moraes, em A Fazenda 17.
Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital contou que já sabia da participação do patriarca no reality show da Record, e o aconselhou a cuidar da saúde mental.
“Ontem meu pai entrou na Fazenda. Ele foi lá na minha casa antes de entrar, conversou comigo. Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento. Que Deus abençoe muito a permanência dele lá, que seja muito bom para ele”, iniciou ela, que já participou do BBB 21, da Globo.
Viih Tube contou, ainda, ter aconselhado o pai a construir sua própria história e não ficar na sombra dela. “Sei que foi como pai da Viih Tube, mas ele é uma pessoa que sempre quis muito e sempre trabalhou com o meio artístico, desde muito pequeno, ele gosta disso. Que ele construa a história dele lá, que as pessoas conheçam ele e não vincule só ao pai da Viih Tube. Por isso, não vou ficar me metendo muito”, disse.
“Morro de medo”
A influenciadora afirmou, por fim, que vai torcer pelo pai, com quem já teve problemas no passado, e riu dizendo que está preocupado com ele nas provas. “Pra quem não sabe, meu pai é praticamente cego de um olho. Ele já fez transplante de córnea duas vezes, mas eu morro de medo dele cair e se machucar. Não vi ele falando disso“, concluiu a esposa de Eliezer.
